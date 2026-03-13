Ежемесячный крестный ход вокруг Пскова состоится 23 марта

В понедельник 5-й седмицы Великого поста, 23 марта, состоится ежемесячный традиционный крестный ход вокруг города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской епархии.

Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе.

Крестный ход в марте совершает приход храма Вознесения Господня (Старое Вознесение) города Пскова.

Начало крестного хода – в 10:00 от храма (город Псков, улица Советская, 64).

Предварительная запись для участников по телефону: +7 (911) 899 06 06.