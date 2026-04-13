Ярмарка, артисты, выставки и игры: Пасху отметили в Великих Луках

Пасха - это особое время, которое объединяет всех вокруг таких ценностей, как добро, милосердие и вера. Об этом сообщил глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев в Мах, комментируя проведение пасхального праздника на площади Вознесения.

Фото здесь и далее: Великолукская епархия

«Состоялся светлый и по-настоящему тёплый пасхальный праздник с ярмаркой и концертной программой. Пасха — это особое время, которое объединяет нас вокруг вечных ценностей: добра, милосердия, веры и надежды. Такие мероприятия помогают сохранить традиции и передать их следующим поколениям. Благодарю всех организаторов, участников и гостей праздника за атмосферу радости и единения!» - сообщил Андрей Беляев.

12 апреля на площади Вознесения при поддержке городской администрации состоялось традиционное культурно-массовое мероприятие Великолукской епархии «Людие, веселитеся!», посвящённое Воскресению Христову. Великолучане звонили в колокола, катали яйца, пели праздничные тропари и христосовались с епископом.

Торжественная часть началась с возложения цветов к памятнику святителю Тихону, Патриарху Всероссийскому. В акции приняли участие епископ Великолукский и Невельский Варнава и представители администрации города Великие Луки.

Затем епископ Великолукский и Невельский Варнава выступил с приветственным словом, в котором поздравил всех с Воскресением Христовым и призвал с открытым, чутким сердцем нести пасхальную радость всем ближним и дальним.

Главным подарком стал концерт, подготовленный комитетом культуры администрации города и отделом культуры Великолукской епархии. Руководитель епархиального отдела культуры Дмитрий Васильев традиционно возглавил команду, которая подготовила для горожан этот праздник.

В Великолукской епархии отметили, что с большим душевным теплом для тех, кто пришёл к кафедральному собору Великих Лук в Пасху Христову, выступили не только коллективы организаций культуры города Великие Луки, но и коллективы Великолукской епархии: хор воскресной школы «Ковчег» (руководители М. Амирханян, И. Флавьянова), хор мам воскресной школы «Ковчег» (руководители М. Амирханян, И. Флавьянова), образцовый коллектив хореографический ансамбль «Феникс», хореографический коллектив «Клякса», Ансамбль театра детской песни «Лепота» и другие коллективы: детский сад №26 города Великие Лук, руководитель Ирина Риссамакина, вокальный ансамбль «Родные напевы», руководитель Надежда Богданова, образцовый хореографический коллектив «Жемчужина», образцовый коллектив - театр детской песни «Летний дождь», руководители Елена Цыганкова и Оксана Рахманова, образцовый коллектив мажореток «Золотые погоны», народный ансамбль «Заряница» под руководством Маргариты Амирханян,