День памяти сорока Севастийских мучеников отмечают православные христиане 22 марта

Каждый год 22 марта, во время Великого поста, православные христиане отмечают день памяти сорока Севастийских мучеников — праздник, посвященный мужеству и стойкости сорока воинов, принявших мученическую смерть за веру во Христа. 

Фото: Псково-Печерский монастырь/ Telegram-канал

40 севастийских мучеников были римскими воинами, жившими в начале IV века во время правления императора Лициния и исповедавшими христианство. За свою веру во Христа в 320 году они были арестованы и подвергнуты жестоким пыткам. Их оставили замерзать ночью в ледяном озере возле города Севастии (совр. Сивас на территории Турции), но они стойко выдержали испытания и погибли, не отрекшись от веры. 

В этот день обязательно совершается литургия Преждеосвященных Даров, за которой верующие причащаются Святых Даров, освященных в предшествующее воскресенье. 

Также в этот день существует традиция печь жаворонков. Это маленькие хлебцы в форме птичек, символизирующие весну и возрождение природы. Птица-жаворонок ассоциируется с весной и началом новой жизни. В народных поверьях считалось, что к этому дню возвращаются перелетные птицы, особенно жаворонки, которые приносят тепло и обновление природы. В христианской символике жаворонки, поднимающиеся к небу, ассоциируются с душами 40 мучеников, которые приняли смерть, оставаясь верными вере.

 

Реклама на ПЛН

