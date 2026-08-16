В Никандровой пустыни началось воссоздание исторической колокольни

Работы по воссозданию исторической монастырской колокольни начались в Свято-Благовещенской Никандровой пустыни в августе текущего года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

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Согласно проекту, новая колокольня будет повторять архитектурный облик исторической колокольни на начало XX века.

Строительство монастырской колокольни предварил молебный чин ее основания и освящение закладного камня, которые 1 августа совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей.