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Епископ Великолукский и Невельский Варнава дал верующим напутствие на Успенский пост

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Епископ Великолукский и Невельский Варнава дал верующим напутствие на Успенский пост, который начался сегодня, 14 августа,  и продлится две недели, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фото здесь и далее: Великолукская епархии

Сегодня, в праздник происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, в храмах Великолукской епархии совершили Литургии. 14 августа начинается Успенский пост, который предваряет Успение Пресвятой Богородицы и по строгости не уступает Великому посту.

Главное – архиерейское – богослужение дня состоялось в Успенском соборе Свято-Успенского Святогорского монастыря Великолукской епархии.

Его Преосвященству сослужили секретарь Великолукской епархии иерей Вадим Яковлев, благочинный монастырей Великолукской епархии иеромонах Нил (Лосев), благочинный Святогорской обители иеромонах Савва (Овчинников), братия и гости в священном сане из обителей епархии. Диаконский чин возглавил клирик храма Святой Троицы города Себеж диакон Пётр Нетреба. Песнопения исполнил хор Патриарших добровольцев (Москва).

В архипастырском слове Его Преосвященство поздравил причастников с принятием Святых Животворящих Христовых Тайн, обратил внимание сомолитвенников на значение изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня и празднества Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

14, 19 и 29 августа в храмах совершается освящение плодов нового урожая. В народном календаре эти дни называются Спасами.  Спас — это сокращенная форма слова Спаситель: так называют Иисуса Христа, Сына Божьего, Который избавил людей от рабства греху, даровал всему человечеству возможность спасения души и вечной жизни. Народное название праздников указывает на их связь со Спасителем. В эти дни главное – не мёд, яблоки или орехи, а молитва Богу. 14 августа празднуется изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня, 19 августа — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, а 29 августа — Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа.

В православных храмах 14 августа по благочестивой традиции освящают мёд нового урожая. В саду Святогорского монастыря после Божественной Литургии Преосвященнейший владыка Варнава совершил чин освящения воды и плодов нового урожая – мёда - и укрепил верующих на предстоящий пост.

«Дай Бог, чтобы сладость Духа Святаго, Благодати Божией коснулась каждого! Пусть каждый, вкушая мёд нового урожая, особенно в этот начинающийся пост, исполняется здравия духовного прежде всего и, конечно, телесного», - пожелал владыка в краткой проповеди после молебна. 

 

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