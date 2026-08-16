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В Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове отреставрировали каменные рельефы и орнаменты

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В Стефановской церкви Мирожского монастыря продолжаются работы по штукатурке фасадов. Как сообщило АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» в своем канале в мессенджере Мах, храму возвращается открыточный вид. Каменные рельефы и орнаменты отреставрированы полностью. Окна и двери храма обрамлены колонками, с перехватами и фронтонами.

Фотографии: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» / Мах

В Братском корпусе завершили реставрацию оконных и дверных проемов. Следующим этапом станут штукатурные работы.

К настоящему времени Братскому корпусу возвращается исторический облик. Снесены все перегородки, устроенные в советское время, проведена вычинка и реставрация стен, заменены балки перекрытий. В Братском корпусе замена балок составила 100 процентов. Проведены инженерные коммуникации.

Здание является более поздней пристройкой к основному объему храма и колокольни. Находилось в аварийном состоянии. По проекту, первый этаж той части корпуса, в который будет вести отдельный вход, предназначен для бытовых нужд монастыря.

На втором этаже разместится иконописная мастерская. В этих помещениях уже заменены балки перекрытий, отреставрированы стены дверные и оконные проемы, завершается устройство полов и потолков.

Надвратный храм первомученика Стефана Мирожского монастыря упоминается в 1404 году в связи мастером-строителем Карпом-черноризцем. В середине XVI века. храм перестраивался, настоящий облик был сформирован в XVII веке.

 
«Строение сложное, трехчастное. Реставрируется впервые. Выполнен основной объем работ, включающий устройство кровли, реставрацию куполов и крестов», — прокомментировали в организации.

 

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