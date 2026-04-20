Монтаж наружной лестницы на второй этаж завершается в Стефановской церкви Мирожского монастыря

В Стефановской церкви Мирожского монастыря продолжаются работы по реставрации швов по стенам и сводам основного объема четверика. На данный момент завершается изготовление новой деревянной лестницы на второй этаж братского корпуса, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Ранее было забетонировано основание для установки массивной лестницы из натурального дерева. Конструкция выполнена полностью. Будет собираться на месте во время монтажа.

В братском корпусе также проведена реставрация со стороной фасадов на нижнем и верхнем ярусах. Специалисты сделали вычинку и замену камня, зачеканели швы. Стены подготовлены под штукатурку. Продолжаются работы в интерьерах: удалены поздние перегородки и ведется прокладка коммуникаций.

В бывших трапезных палатах предстоит работа с потолочными перекрытиями, монтаж полов и потолков, замена оконных и дверных заполнений. Выполнена реставрация каменной кладки внутри помещения, полностью воссоздана кладка оконных проемов.

Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана построена в 1403/1404 (по списку П3Л – в 1404-1405) годов при игуменстве Карпа Черноризца.

По данным археологических исследований 1974 года, при вскрытии культурного слоя к северо-западу от существующей церкви, обнаружен фундамент первоначальной постройки, датированной XV веком и атрибутированной как первая Стефановская церковь 1403/1404 года.

В конце XVII века церковь перестроена заново на прежнем месте и освящена в 1713 году. Интерьер второго яруса церкви состоит из высокого двухсветного четверика, алтаря и трапезной.

В предмете охраны находятся все сохранившиеся архитектурные элементы интерьера четверика, среди них: каменная алтарная преграда с уникальными фресками архимандрита Зинона конца второй половины XX века.

Помещениям трапезной и братского корпуса в ходе реставрации возвращены исторические планировки, нарушенные в позднее время.