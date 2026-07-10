Первый православный молодежный фестиваль «Хождение по водам Небесного города» пройдет в Себеже

По благословению епископа Великолукского и Невельского Варнавы впервые на территории Великолукской епархии Псковской митрополии состоится православный молодёжный фестиваль «Хождение по водам Небесного города», сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Изображение: Великолукская епархия

Главная изюминка фестиваля – молодёжный крестный ход по водам Себежского озера вокруг древнего городища на плавсредствах: ялах (лодках с парусом), байдарках, весельных лодках и sap-бордах. Хождение по водам состоится под пение молитв и звон колоколов при любой погоде с соблюдением всех мер безопасности.

Фестиваль «Хождение по водам Небесного города» запланирован на понедельник 13 июля, по окончании Апостольского поста. Его цель - пригласить к сотрудничеству и общению молодежь Псковской области и познакомить молодёжь приходов Великолукской епархии. Только из Великих Лук на мероприятие уже заявлены около 100 человек, так же на фестиваль прибудут участники из других городов региона. Как отмечают организаторы, к наземным мероприятиям, включая богослужения и молодёжный праздник на пляже, может присоединиться любой желающий. Однако число участников «водного» крестного хода будет определяться исходя из норм безопасности и погодных условий.

Первый православный молодёжный фестиваль «Хождение по водам Небесного города» проводится по предложению руководителя Отдела религиозного образования и катехизации Великолукской епархии, наместника Свято-Успенского Святогорского монастыря игумена Василия (Буркова) при поддержке Невельского церковного округа и отделов Великолукской епархии. Ответственным назначен благочинный округа, настоятель храма Святой Троицы г. Себеж иерей Василий Нетреба. Общее епархиальное мероприятие приурочено ко Всероссийскому дню молодёжи, который отмечается 27 июня.

В предварительной программе 13 июля в Себеже заявлены:

09:00 — соборная Божественная Литургия в храме Святой Троицы города Себеж. После службы — чаепитие и подготовка к крестному ходу.

13:00 — молебен на начало доброго дела в городском парке Себежа и спуск к воде.

Хождение (крестный ход) по водам «Небесного города» на плавсредствах вокруг городища.

После завершения крестного хода все участники направятся на пляж, где в рамках фестиваля состоится общая трапеза, общение с духовенством, активные игры и отдых на природе.

В епархии отметили, что народное название - «Небесный город» - дано Себежу не просто так.

«Здесь небо будто опускается ниже и становится ближе: город находится на перешейке между двух озёр и в штиль как-бы парит в небе, отражающемся в водной глади», - отметили организаторы.

Народный артист СССР Зиновий Гердт, родившийся в Себеже, говорил: «Мне повезло, я из небесного места на земле — из Себежа!». Его тёплые слова закрепили за городом это поэтичное прозвище. Гердт также писал: «Часто вспоминаю красоты вокруг Себежа — дивные озёра, леса. Жизнь прожил, а красоты такой больше нигде не встречал…»