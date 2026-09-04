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В Великих Луках состоялся крестный ход в честь 860-летия города и 100-летия епархии

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Великолукский крестный ход в честь всех святых покровителей города и Великолукской епархии, ее священномучеников, новомучеников, подвижников православной веры и защитников Отечества начался в пятницу, 4 сентября, с литургии у руин собора Воскресения Христова на городской крепости, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии. 

Фоторепортаж: диакон Виталий Плотников, отдел ВЦО и СМИ Великолукской епархии

Далее крестный ход проследовал от городской крепости по Аллее Героев воинской славы у Вечного огня с возложением цветов и далее к памятнику Александру Матросову, затем - по мосту через реку Ловать к Свято-Вознесенскому кафедральному собору, у которого состоялся благодарственный молебен, чаепитие и общение духовенства с верующими.

Крестный ход впервые возглавил епископ Великолукский и Невельский Варнава.

 

Великолукский крестный ход 4 сентября проводится по согласованию с администрацией города Великие Луки в рамках года Единства народов России в честь 860-летия первого упоминания Великих Лук в летописи и 100-летия образования Великолукской епархии.

День проведения крестного хода объединяет две даты: 4 сентября - день общецерковного поминания священномученика Иоанна (Троянского), епископа Великолукского, и 5 сентября - день гибели защитников и мирных жителей Великих Лук во время осады города войсками Стефана Батория в 1580 году.

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