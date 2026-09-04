К 860-летию Великих Лук: Город, который объединяет людей

Великие Луки 22 августа отметили 860-летие. Первое упоминание города в Новгородской летописи датируется 1166 годом: киевский князь Ростислав I Мстиславич прибыл сюда для переговоров с новгородскими боярами. Псковская Лента Новостей подготовила цикл статей к юбилею города.

Есть города, о которых говорят по количеству предприятий, километрам дорог или объёмам производства. А есть города, которые прежде всего ощущаются людьми - теми, кто здесь родился, работает, создаёт общественные проекты, занимается благотворительностью, сохраняет память о прошлом и думает о будущем.

Великие Луки - именно такой город.

За 860 лет его история складывалась из судеб тысяч людей. Сегодня Великие Луки - это не только промышленный центр и город с богатой историей. Это современное городское пространство, где развивается социальная и культурная инфраструктура, появляются новые общественные инициативы, благоустраиваются территории, поддерживаются проекты, связанные с патриотическим воспитанием, исторической памятью и сохранением окружающей среды.

И особенно важно, что изменения в городе видят не только те, кто принимает управленческие решения. Их замечают люди, которые каждый день работают, общаются с жителями и сами участвуют в жизни Великих Лук.

«Город начинается с людей»

Для Виктора Куликова, президента Псковской областной общественной организации «Союз возрождения Псковского края», развитие города невозможно представить без активного участия общества.

«Великие Луки всегда отличались тем, что здесь есть люди, которым небезразлично будущее города. Сегодня особенно важно, что общественные инициативы получают поддержку, а жители могут не просто обсуждать проблемы, но и предлагать решения, участвовать в различных проектах. Это и есть признак современного города - когда развитие происходит не только сверху, но и при активном участии самих жителей», - считает Виктор Куликов.

По его словам, за последние годы Великие Луки заметно изменились. Городская среда становится более удобной, развивается инфраструктура, появляются новые возможности для проведения общественных, культурных и патриотических мероприятий.

При этом у Великих Лук есть особая черта - здесь бережно относятся к историческому наследию.

«860-летие - это не просто красивая дата. Это возможность ещё раз вспомнить, какой большой путь прошёл город, и задуматься о том, каким мы хотим видеть его через десять, двадцать, пятьдесят лет. Мне хочется пожелать Великим Лукам развития, новых возможностей и, самое главное, сохранить ту энергию людей, которые любят свой город и готовы для него работать», - говорит Виктор Куликов.

Патриотизм - не только память, но и действие

Для председателя общественной организации «ВетАфган» Али Оруджова патриотическая работа - это прежде всего возможность передавать молодому поколению правду о людях, которые защищали Родину, и формировать ответственное отношение к своей стране и своему городу.

Великие Луки в этом отношении имеют особую историю. Город воинской славы хранит память о героических страницах Великой Отечественной войны, о защитниках Отечества, о земляках, которые выполняли воинский долг в разные годы.

«Патриотическое воспитание невозможно без живого общения. Когда молодые ребята встречаются с ветеранами, слышат реальные истории, видят людей, которые прошли через серьёзные испытания, это воспринимается совсем иначе, чем просто слова из учебника. Поэтому для нас важно, что в городе есть возможность проводить такие встречи, памятные мероприятия, работать с молодёжью», - отмечает Али Оруджов.

Он подчёркивает: современная инфраструктура важна не сама по себе. Она создаёт пространство для общения и общественной жизни.

«Город должен быть удобным для человека. Нужны благоустроенные общественные пространства, места для занятий спортом, проведения мероприятий, общения молодёжи. Но одновременно необходимо сохранять историческую память. Когда всё это соединяется, получается город, в котором хочется жить и которым хочется гордиться», — считает председатель «ВетАфгана».

По его словам, Великим Лукам сегодня особенно важно сохранить преемственность поколений.

«От всей души поздравляю Великие Луки с 860-летием. Желаю городу мира, благополучия, развития, а его жителям — здоровья и уверенности в будущем. Пусть молодёжь остаётся здесь, создаёт семьи, строит карьеру и знает: у родного города есть будущее».

Экология и комфорт - ответственность каждого

Ещё один важный взгляд на развитие Великих Лук представляет Алексей Иванов, член Общественной палаты Псковской области, член Союза экологов Псковской области, член общественного совета при министерстве по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Для него современный город - это не только новые здания и дороги. Это прежде всего качество жизни человека: чистота, благоустройство, доступная инфраструктура, состояние общественных пространств и ответственное отношение к природе.

«Когда мы говорим о развитии города, нельзя разделять экономику, социальную сферу и экологию. Всё это напрямую связано с качеством жизни. Человеку важно не только иметь работу, но и жить в комфортной городской среде, гулять с детьми, заниматься спортом, отдыхать, видеть ухоженные территории», - говорит Алексей Иванов.

Он считает, что Великие Луки постепенно меняются именно в этом направлении - город становится более ориентированным на повседневные потребности жителей.

«Комфортный город - это тот, где удобно жить людям разного возраста. Где есть возможности для детей и молодёжи, где пожилые люди чувствуют себя комфортно, где развиваются общественные пространства. И очень важно, чтобы сами жители воспринимали город как свой дом - не только требовали изменений, но и участвовали в их создании», - подчёркивает общественник.

По его мнению, 860-летний юбилей - хороший повод посмотреть на Великие Луки не только через призму прошлого, но и через перспективу.

«У города есть история, которой можно гордиться, но город не должен жить только прошлым. Великие Луки должны смотреть вперёд. Нам нужны новые общественные инициативы, экологические проекты, благоустройство, развитие городской инфраструктуры. И я уверен, что потенциал для этого есть», — отмечает Алексей Иванов.

Город, в котором хочется оставаться

У Великих Лук есть промышленный характер. Здесь работают крупные предприятия, формируется производственная культура, многие семьи связаны с заводами и предприятиями не одно поколение. Но сегодня этим город уже давно не исчерпывается.

Великие Луки - это школы и учреждения дополнительного образования, спортивные секции и соревнования, библиотеки и дома культуры, общественные организации и волонтёрские проекты. Это люди, которые утром идут на работу на производство, в школу, больницу или учреждение культуры, а вечером участвуют в общественной жизни города.

Именно из таких историй складывается современный образ Великих Лук.

Город развивается тогда, когда у его жителей появляется ощущение: здесь можно строить будущее.

Можно получить образование, найти работу, заниматься спортом, растить детей, реализовывать общественные инициативы, участвовать в культурной жизни. Можно сохранять память о прошлом и одновременно создавать новое.

860-летие Великих Лук - это праздник не только истории. Это праздник людей, которые живут здесь сегодня.

Людей разных профессий, поколений и взглядов объединяет одно - чувство причастности к своему городу.

И, пожалуй, именно поэтому Великие Луки - это не просто точка на карте Псковской области.

Это город, который продолжает свою историю. Город, который меняется вместе со своими жителями. Город, в котором хочется жить, работать, растить детей и встречать следующие юбилеи.

С 860-летием, Великие Луки!

Пусть город развивается, становится ещё комфортнее и современнее, а его главными богатствами всегда остаются люди, их энергия, память, добрые дела и любовь к своей малой родине.

Анастасия Плужникова