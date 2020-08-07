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Псковское «Сретение»: больше, чем выставка

Иконы с ладошку, монашеский крест, который создавался для съемок фильма «Стена» Владимира Мединского, деревянные резные лики, выполненные одним махом, походный иконостас с плачущим святым Петром, совершенно разные по настроению и стилю иконы - на выставке «Сретение», что работает сейчас в Доме ремесел на Некрасова, 8, вы не заскучаете. Наоборот - уходя, наверняка захотите вернуться, ведь эта экспозиция - как интересная книга, которую обязательно захочется перечитать, чтобы открыть для себя что-то незамеченное ранее.

Мне повезло: для меня эту выставку «открывала» ее создатель и куратор - псковский иконописец Алла Павлусенко, человек, удивительно преданный своему делу. Она не только бережно и постепенно введет вас в мир древней и современной иконы, но даже распахнет двери в «кухню» церковного творчества...

Начало начал

Эта выставка начинается, действительно, с кухни - кухни иконотворчества. Зайдя в этот зал, вы, правда, сильно рискуете - здесь можно застрять на час, если не дольше. Зато вы узнаете массу интересного о том, как создается икона.

Алла спрашивает гостей: «Как вы думаете, с чего начинается работа над иконой?» Посетители предлагают свои варианты ответа: с поиска образа, с наброска. Конечно, эти этапы очень важны в творческом процессе, но на самом деле икона вырастает из молитвы и церковных книг. Неслучайно в этом зале так много литературы. Кстати, с разрешения организаторов выставки некоторые из них можно почитать.

Кто знает, может быть, вы тоже вдохновитесь на создание некоего образа - благо в этом зале есть все для иконописца - от пестика для толчения минералов до карандашей и бумаги. Самыми смелыми обычно оказываются дети. Вот, например, на столике лежит набросок, сделанный маленькой гостьей выставки: на ее рисунке - святой в облачении, ангел, православный крест и множество сердечек. Ребенок послушал рассказ об иконе и по-своему осмыслил его, поняв главное: во всем должна быть Любовь.

Познакомившись со всеми экспонатами этого зала, можно смело, уже подготовленным зрителем, отправляться в остальные пространства выставки, где представлены работы мастеров - 23 иконописцев и шести художников декоративно-прикладного искусства (резьба, вышивка, лепка).

Алла рассказывает, что по своим интерьерам Дом ремесел оказался идеальным местом для проведения выставки: «Идея изначально была в том, чтобы сделать экспозицию, состоящую из трёх частей. Первая - это иконы, вторая - наброски, эскизы, то есть «кухня», которая обычно скрыта от посторонних глаз, и третья - это фотографии иконописцев, участников выставки за работой. Поэтому, когда в Доме ремесел нам показали выставочный зал, состоящий из трёх комнат, никаких сомнений не было, что это именно то, что надо».

Выставка называется «Сретение», так как ее целью является «сретение» (то есть встреча, говоря современным языком) псковских иконописцев друг с другом и со зрителями.

Сотрудники Дома ремесел с таким воодушевлением отнеслись к идее организовать выставку, что от организаторов уже требовалось лишь одно - начать подготовительную работу: от замысла до воплощения нужно ведь ещё целый путь пройти.

Алла с теплом рассказывает о людях, без которых эта выставка если и состоялась бы, но была бы другой.

«Хочу сказать огромное спасибо Дмитрию Яблочкину, он весь этот путь рядом со мной прошёл, - говорит она. - Огромная ему благодарность за профессиональную и человеческую поддержку. Мы с ним вместе и помещение для выставки искали, и над экспозицией работали, у него в этом деле большой опыт. Конечно, неоценима помощь Натальи Алексеевны Бочиной. Она приём работ вела, документировала все, с участниками договаривалась по разным техническим вопросам, в формировании экспозиции ее помощь были очень важна. Ольга Кулеш помогала, Марина Ивановна. В общем, мы все делали вместе и всех благодарю. Участников - за их терпение (из-за введения ограниченных мер им пришлось долго ждать открытия), за добрый диалог без споров - ведь это чудо, что мы, такие разные - собрались в одном выставочном пространстве».

Псковский собор

Изначально планировалось открыть экспозицию 19 марта, однако помешал коронавирус. Впрочем, сложности, связанные с переносом открытия, как говорит Алла, Божий промысел обратил во благо. За время карантина появились новые люди, добавились новые экспонаты - в принципе, выяснилось, что формирование столь разнообразной экспозиции, где представлены работы целых 29 участников - сложный процесс. Однако слово «сложный» она употребляет не в значении тяжёлый, полный препятствий, а в значении многогранный, разнообразный, интересный. «Сложная задача - это всегда интересная задача», - уверена Алла Павлусенко.

В итоге выставка открылась для зрителя 10 июля. Посетителей - много, и это неудивительно: последний раз в Пскове подобная выставка проводилась 15 лет назад в Приказных палатах. К тому же «Сретение» - это не только действующая экспозиция, но и масса интересных живых событий, узнать о которых можно заранее в аккаунтах «Сретения» во ВКонтакте и Фейсбук.

В рамках выставки проводятся мастер-классы, встречи с псковскими иконописцами, беседы «Иконописец об иконе», на которых художники рассказывают о работах, представленных в Доме ремесел, - об иконографии, о технической стороне иконописания. По итогам этих встреч в сети выкладываются видеоматериалы.

По словам Аллы, многим псковичам интересно вживую пообщаться с современными иконописцами: оказывается, у многих до сих пор царствует образ изографа, воссозданный в классическом фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Знакомясь с современными представителями церковного искусства, гости выставки видят, что это иконописцы это далеко не всегда молчаливые монахи, и уж тем более, не сумрачные «люди в черном», а общительные, увлеченные своим делом художники, полные творческих планов и идей.

Кроме того, Алла Павлусенко организует кураторские экскурсии по экспозиции, на которых подробно рассказывает об истории иконописи, о выставке, ее участниках и работах. Записаться на них можно, позвонив по телефону - Алла собирает небольшие группы: правила безопасности соблюдать очень важно.

«Я поняла, что в рамках работы выставки можно сделать очень много, - говорит моя собеседница. - Сейчас даже начали работу над каталогом, причем хочется не просто опубликовать работы, но также включить в него материалы о тех мероприятиях, что мы сейчас организуем. Выставка переросла в нечто большее, и хочется об этом рассказать, зафиксировать это культурное событие. Появилась идея и люди, которые готовы ее поддержать, замечу, что на альтруистических началах. Вообще вся эта выставка построена на чистом энтузиазме. Это некоммерческий проект, финансово он никем не поддерживается». Каталог будет выполнен в цифровом формате, но если найдется меценат - у псковских иконописцев появится замечательный шанс издать каталог небольшим тиражом.

Современные лики

Я не замечаю, как наша импровизированная экскурсия с Аллой переходит в беседу о прошлом и настоящем псковской иконы, о том, как сегодняшние реалии влияют на изменение канонов и традиций.

- Алла, на выставке представлено творчество очень разных иконописцев. Что все-таки их объединяет, кроме общего экспозиционного пространства?

- В первую очередь, желание встретиться и общаться. Самое главное в концепции выставки - встреча. У всех, кто принял участие в выставке, совершенно разные представления о современной иконе, многие прежде были даже незнакомы друг с другом, а кто-то, может, и был знаком, но во взглядах не сходился. И то, что все псковские иконописцы здесь собрались - это здорово, и говорит о том, что люди рады общаться, искать точки пересечения, участвовать в творческом диалоге.

- В церковных кругах сейчас ведется очень оживленная дискуссия о том, какой должна быть современная икона - в том числе в ее соотнесенности с иконописной традицией. Есть приверженцы канона, есть те, кто отстаивает право художника на собственное осмысление. Что отличает современную икону от древней? С вашей точки зрения, что сегодня является главным для художника при создании иконы (в художественном языке, в философии)?

- На мой взгляд, древнюю и современную икону можно сравнить с древним и современным языком. Например, с русским. Говорим ли мы сейчас также, как в 16 веке? Иногда да. Например, в Церкви, как вы знаете, богослужение ведется на церковно-славянском языке (язык церковнославянский всегда был только письменным, но по своему строю он очень близок к древнему разговорному). Молитвослов - тоже. Но сейчас очень много молитвословов есть в переводе на современный русский язык.

Так и современная икона. Кто-то работает в традиции какой-то определённой древней школы (псковская икона, московская XV-XVI века, византийская икона периода палеологовского Ренессанса и т.д.), а кто-то создаёт иконы с ярко выраженным индивидуальным стилем. Наверное, это и хорошо, что все пишут по-разному.

Ведь мы пишем иконы для церкви, а церковь, экклесия - это собрание самых разных людей. И каждый может выбрать именно свою икону, то есть ту, через которую он способен увидеть мир небесный, ту, перед которой он может молиться. А все это очень субъективно. Бог и леса не сравнял, как говорится...

Но здесь может быть два момента: человек может искать свой стиль чисто как художник, по принципу «я так вижу», с акцентом на своей личности. Тогда здесь вспоминаются слова отца Зинона о том, что иконописец должен убить в себе художника. Или же человек ищет свой стиль, потому что он ищет язык современной иконы, понятной современному человеку. То есть с заботой и вниманием к человеку, а не к своему «я». Хотя, конечно, любую икону иконописец пропускает через себя, свою душу и пишет ее не только в соответствии с вероучением Церкви, но и выражает своё личное отношение.

Когда в иконе есть «личное отношение», тогда она и становится живой. А так, она может быть мастерски написанной, но холодной, безжизненной.

Грани смыслов

- На выставке есть примеры авангардных икон?

- Таких, чтобы «глаз резала», - нет. Но необычные иконы есть. Икона может быть интересна не только с точки зрения стиля, колорита, но и с точки зрения осмысления иконографии, допустим, выбора сюжета. Такие примеры мы и в древности встречаем, например, изображение, где Христос несет на плечах раскаявшегося разбойника в рай - здесь мы имеем дело с нестандартным авторским осмыслением. Господь сказал : «Ныне же будешь со мной в раю». Но как именно ты будешь в раю, ведь не сказано. И иконописец размышляет - как это могло выглядеть? Этот сюжет можно увидеть во фресках Мелетово - это кстати, не мной найденная параллель, об этом мне напомнила Ирина Мельникова (сотрудник отдела хранения фресковой и монументальной живописи псковского музея), когда я проводила экскурсию и зашёл разговор о современной иконописи.

На выставке, например, представлена созданная мною икона, где осмысляется образ Вирсавии - женщины, о которой в Писании говорится совсем немного. В Новом Завете Вирсавия упоминается только один раз и даже без имени: «Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею». Почему так? Есть множество толкований святых отцов.

Я же в своей работе попыталась осмыслить этот библейский сюжет иконографически. Попыталась найти золотую середину между чувственными изображениями обнаженной купальщицы Вирсавии (в большинстве памятников встречается именно такая трактовка) и Вирсавии с нимбом и надписью «царица». Вирсавии нет в святцах, официально она не причислена к лику святых.

Однако, у неё, конечно, особенный статус жены великого царя и пророка Давида, матери царя Соломона... Её роль во всей библейской истории очень значительна. Я изобразила Вирсавию в молитвенном обращении к пророку царю Давиду, она обращается к нему с молитвой, но в то же время положение ее рук указывает на Покаянный псалом, созданный им, - это начало их истории.

- Можно ли как-то прогнозировать - как все-таки будет развиваться иконопись дальше? Будущее - за традиционной иконой или за авторским видением?

- Мне кажется, эти процессы будут развиваться в равной степени интенсивно. И это хорошо для людей - пусть будет выбор. Один захочет приобрести более традиционную икону, а кто-то современную, необычную, но понятную и близкую ему. Может, он вообще в церковь не ходит, и как раз нетрадиционная икона приведет его к Богу.

Например, я заметила, что священникам больше по душе традиционные иконы. А люди, не относящиеся к церковному клиру, обращают внимание на иконы, выполненные в авторском стиле. В современном мире слишком много навязчивой информации, самой разной - и визуальной, и звуковой. Люди устают от шума, ярких красок, - возможно, поэтому, многие ищут «тихую» икону, в приглушённых тонах. Такой колорит сейчас очень часто выбирают современные иконописцы. Но вообще, иконы с индивидуальным стилем тоже очень разные. Разговаривать об этом можно часами. Специально для экскурсий у меня подобраны примеры нескольких десятков современных икон - от очень интересных литургичных до совершенно авангардных решений, иногда достаточно странных. Диапазон современной иконы очень широк.

Молитва в красках

- В Интернете можно найти массу видеороликов, в которых искусствоведы объясняют, как правильно смотреть произведения живописного искусства. А как надо смотреть икону?

- Есть подход с двух сторон. Первая - это художественная сторона иконы, вторая - ее наполнение. Можно оценивать икону с точки зрения художественного мастерства. А можно - с точки зрения ее молитвенности.

Икона может не быть произведением искусства, но являть собой прекрасный молитвенный образ. Придет светский художник - он, конечно, в первую очередь будет смотреть, как все сделано технически. Человек неискушенный в этом смысле совершенно по-другому будет смотреть - будет вдумываться в образы. Также, многое зависит от того, верующий или неверующий человек смотрит на икону.

Для псковских иконописцев и для меня как куратора выставки, конечно, самой сокровенной целью является встреча Иконы и Человека. Чтобы через икону человеку открылся невидимый небесный мир.

Еще один важный момент - это символизм: икону нужно уметь читать. Отталкиваясь от античной эстетики, Церковь постепенно, не за одно и не за два столетия выработала свой художественный язык, своеобразный, условный. Это история иконописного канона. Многое нужно знать либо прочесть - допустим, в том, что касается символики цвета, света. Если мы берем праздничную икону, тут, конечно, нужно знать Священное писание, чтобы понимать, о чем говорит иконописец в этом конкретном сюжете. Это все можно копать, искать объяснения в различных источниках, это целая наука.

- Получается, у разных людей разная степень глубины восприятия?

- Мне кажется, правильнее говорить не о глубине восприятия, а о ракурсе. У каждого он свой. И каждый, наверное, цели перед собой разные ставит, когда приходит на выставку икон.

Нам остается добавить, что выставка «Сретение» в Доме ремесел продлится ориентировочно до 10 сентября. Договориться о кураторской экскурсии можно позвонив по тел: 8-911-396-06-01 (Алла Павлусенко).

Узнать о датах и времени проведения мастер-классов по иконописи и золочению можно в группах «Сретение» в ВКонтакте https://vk.com/public192775262 и Фейсбук.

Режим работы выставки:

понедельник-пятница 11.00-18.00

суббота 12.00-16.00

воскресенье - выходной.

Вход 50 рублей.

Елена Никитина