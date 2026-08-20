В Псково-Печерском монастыре завершилась реставрация фасадов Ризницы, Благовещенской и Сретенской церквей

Реставрация фасадов Ризницы, Благовещенской и Сретенской церквей завершилась Псково-Печерском монастыре, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и области». Строители разобрали леса.

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и области»

Реставраторы восстановили фрески на фасадах храмов. Специалисты воспроизвели все элементы декора памятников архитектуры федерального значения. Мастера вернули зданиям рустовки в цокольном этаже и между этажами, а также кокошники над окнами.

Штукатуры воссоздали штукатурный руст по историческому аналогу. Они нанесли его по сырой штукатурке для имитации каменных блоков. В Сретенской церкви этот декор периода классицизма придает архитектуре строгую и торжественную симметрию, заметили реставраторы. Элемент визуально делает нижнюю часть здания более тяжелой и прочной.

Сретенскую церковь устроили во второй четверти XIX века в бывшей трапезной. Одноглавый двухъярусный храм получил новый фасад.

Первый каменный храм обители — Благовещенский (1540 год) — построил игумен Корнилий. Здание относится к Псковской архитектурной школе. Позднее декору фасадов добавились новые элементы оформления. Благовещенская церковь связана с более крупным Сретенским храмом через небольшую дверь в алтаре.

Постройка Ризницы берет свое начало от конца XVII века. Последние исследования позволяют датировать постройку концом XVII века после пожара 1687 года. Трехэтажное здание расположено напротив звонницы, а другой стороной примыкает к Сретенскому храму.

Церкви входят в ансамбль Псково-Печерского монастыря, одного из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. В августе 2023 года отметил 550-летний юбилей. В преддверии этой даты была начата масштабная реставрация монастырских зданий.

Название обители связано с находящимися в нём пещерами, называемыми «Богом зданными» (то есть созданными Богом). В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения Богородицы, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. Этот год считается годом основания монастыря. Холм, в котором находятся Успенская церковь и «Богом зданные» пещеры, называется Святой горой.