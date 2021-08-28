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Великое освящение храма святого князя Александра Невского пройдет в Пскове

12 сентября, Неделю 12-ю по Пятидесятнице, в день празднования перенесения мощей благоверного князя Александра Невского, состоится великое освящение храма святого в Пскове.

Чин освящения и праздничную божественную литургию в храме в этот день совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Псковской митрополии, в сослужении настоятеля храма митрофорного протоиерея Олега Тэора и местного духовенства.

Начало чина освящения - 8.00, божественной литургии - 9.00.

По окончании богослужения престольное торжество продолжится у стен храма праздничной программой - для всех гостей выступят храмовые хоры и духовой оркестр 76-й дивизии ВДВ. При храме будет работать выставка-ярмарка. Также для всех собравшихся организуют сладкое угощение.