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Паломническая группа из Петербурга посетила великолукский музей

Паломническая группа из Санкт-Петербурга посетила псковские места из биографии Святителя Тихона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской.

Фото: мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской

В музей-усадьбу известного математика паломники прибыли в канун дня рождения Патриарха Тихона. Далее они продолжили путь в Кунью, Клин и Торопец - места, связанные с жизнью Святителя Тихона и сохранением памяти о нем. Организатором поездки стала паломническая служба клуба «Ларус Palomnik».

Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Беллавин) родился 19 января 1865 года в городе Торопце Псковской губернии в семье потомственного священника. Окончив курс торопецкого духовного училища в 1878 года поступил в Псковскую духовную семинарию, по ее окончании ― в Петербургскую духовную академию. В 1888 году начал преподавать основное, догматическое и нравственное богословие в Псковской духовной семинарии.

С 21 ноября (4 декабря) 1917 года стал первым после восстановления патриаршества в стране патриархом Московским и всея России.