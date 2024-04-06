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День открытых дверей пройдет в Псково-Печерской духовной семинарии

День открытых дверей пройдет в Псково-Печерской духовной семинарии 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Исполняющий обязанности ректора митрополит Псковский и Порховский Арсений, духовники, сотрудники, преподаватели и студенты семинарии расскажут об особенностях учебного процесса в духовной школе, условиях поступления в 2024 году, ответят на вопросы абитуриентов.

Для участников встречи будет проведена экскурсия по семинарии и по Псково-Печерскому монастырю с посещением Богом зданных пещер, старинных храмов, келий старцев — преподобного Симеона Псково-Печерского, архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

Абитуриентам будет предоставлена возможность проживать в семинарии, их пригласят разделить трапезу с братией монастыря и семинаристами.

«Если у вас нет возможности приехать на День открытых дверей, вы можете участвовать во встрече в онлайн-формате. Чтобы принять участие в Дне открытых дверей, необходимо заполнить электронную заявку. Ссылка для подключения участников в онлайн формате будет выслана накануне Дня открытых дверей на указанную вами при регистрации электронную почту», - отметили в епархии.

Интересующие можно задать сотрудникам приемной комиссии по телефону +7 (953) 240-51-52 или по электронной почте ppseminary-priem@yamdex.ru.

«Псково-Печерская духовная семинария ждет своих абитуриентов, желающих стать преемниками традиций Псково-Печерских духовников, пастырями, готовыми послужить на благо народу Божию и Церкви Христовой!» - добавили в епархии.