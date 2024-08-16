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Опубликовано расписание богослужений в Печерском монастыре на ближайшую неделю

Псково-Печерский монастырь опубликовал расписание богослужений на предстоящую неделю. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в обители, в графике возможны изменения. На сегодняшний момент он выглядит так:

14 сентября. Суббота.

Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40. По окончании: панихида.

Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.

Параклисис в Успенском храме в 11:30.

Всенощное бдение в Михайловском храме в 18-00.

15 сентября. Воскресенье. Неделя 12-я по Пятидесятнице. Прпп. Антония и Феодосия.

Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.

Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.

Богослужение с акафистом Успению Пресвятой Богородицы в Успенском храме в 18:00.

16 сентября. Понедельник.

Божественная литургия в Успенском храме в 7:20. Исповедь в 7:00. Часы в 7:00. По окончании: панихида.

Богослужение с полиелеем в Успенском храме в 18:00.

17 сентября. Вторник. Икона Божией Матери «Неопалимая Купина». Прор. Моисея.

Божественная литургия в Успенском храме в 8:00. Исповедь в 7:30. Часы в 7:40. По окончании: панихида.

Богослужение в Успенском храме в 18:00.

18 сентября. Среда.

Божественная литургия в Успенском храме в 7:20. Исповедь в 7:00. Часы в 7:00. По окончании: панихида.

Всенощное бдение в Михайловском храме в 18:00.

19 сентября. Четверг. Архистратига Михаила (Чудо в Хонех).

Водосвятный молебен в Михайловском храме в 8:30.

Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40. По окончании: панихида.

Акафист свт. Николаю в Никольском храме 17:00.

Богослужение с полиелеем в Успенском храме в 18:00.

20 сентября. Пятница. Прп. Серапиона Спасоелиазаровского, Псковского.

Божественная литургия в Успенском храме в 7:20. Исповедь в 7:00. Часы в 7:00. По окончании: панихида.

Всенощное бдение в Михайловском храме в 18:00.

21 сентября. Суббота. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40. По окончании: панихида.

Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.

Всенощное бдение в Михайловском храме в 18:00.