Опубликовано расписание богослужений в Печерском монастыре на ближайшую неделю

Псково-Печерский монастырь опубликовал расписание богослужений на предстоящую неделю. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в обители, в графике возможны изменения. На сегодняшний момент он выглядит так:
14 сентября. Суббота.
Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40. По окончании: панихида.
Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
Параклисис в Успенском храме в 11:30.
Всенощное бдение в Михайловском храме в 18-00.
15 сентября. Воскресенье. Неделя 12-я по Пятидесятнице. Прпп. Антония и Феодосия.
Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.
Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
Богослужение с акафистом Успению Пресвятой Богородицы в Успенском храме в 18:00.
16 сентября. Понедельник.
Божественная литургия в Успенском храме в 7:20. Исповедь в 7:00. Часы в 7:00. По окончании: панихида.
Богослужение с полиелеем в Успенском храме в 18:00.
17 сентября. Вторник. Икона Божией Матери «Неопалимая Купина». Прор. Моисея.
Божественная литургия в Успенском храме в 8:00. Исповедь в 7:30. Часы в 7:40. По окончании: панихида.
Богослужение в Успенском храме в 18:00.
18 сентября. Среда.
Божественная литургия в Успенском храме в 7:20. Исповедь в 7:00. Часы в 7:00. По окончании: панихида.
Всенощное бдение в Михайловском храме в 18:00.
19 сентября. Четверг. Архистратига Михаила (Чудо в Хонех).
Водосвятный молебен в Михайловском храме в 8:30.
Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40. По окончании: панихида.
Акафист свт. Николаю в Никольском храме 17:00.
Богослужение с полиелеем в Успенском храме в 18:00.
20 сентября. Пятница. Прп. Серапиона Спасоелиазаровского, Псковского.
Божественная литургия в Успенском храме в 7:20. Исповедь в 7:00. Часы в 7:00. По окончании: панихида.
Всенощное бдение в Михайловском храме в 18:00.
21 сентября. Суббота. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40. По окончании: панихида.
Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
Всенощное бдение в Михайловском храме в 18:00.