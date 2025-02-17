Церковь / События

Фотовыставка о преподобном старце Гаврииле открылась в Спасо-Елеазаровском монастыре

Фотовыставка «Един от древних», приуроченная ко дню рождения елеазаровского старца Гавриила (Зырянова), открылась в Спасо-Елеазаровском монастыре 27 марта, сообщили в группе монастыря в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Спасо-Елеазаровский женский монастырь / «ВКонтакте»

Экспозиция посвящена разным периодам жизни преподобного Гавриила, его пребыванию в Елеазаровой пустыни, а также ученикам и духовным чадам старца, многие из которых прославлены в лике новомучеников и исповедников российских. После экскурсии посетители выставки смогут посмотреть документальный фильм (30 минут) «Един от древних» о жизни преподобного Гавриила (Зырянова).

Также на выставке представлена экспозиция, посвященная святым Царственным страстотерпцам.

Фотовыставка проходит в монастырских палатах Спасо-Елеазаровского монастыря до 15 мая. Посещение фотовыставки с экскурсией по предварительной договоренности по телефону: +7 905 238 88 82. Ближайшая экскурсия для индивидуальных посетителей состоится в воскресенье, 30 марта, в 13.00.