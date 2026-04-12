Митрополит Псковский и Порховский Матфей обратился к верующим с пасхальным посланием, текст Псковской Ленте Новостей предоставили в Псковской епархии.

Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы,

боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

«Смерть! где твое жало?

Ад! где твоя победа?»

(1 Кор. 15, 55)

От всей души поздравляю вас со всесвятым и всеславным праздником Христова Воскресения и вместе со всей Церковью восклицаю:

Христос Воскресе!

«Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечнаго начало…» (Пасхальный канон, творение преподобного Иоанна Дамаскина), – такими ликующими гимнами мы торжествуем победу жизни над смертью и возвещаем миру, что ад низвержен и опустел, а значит упразднены страх, печаль и уныние, порожденные нашей смертностью.

Святитель Иоанн Златоуст возвещает об этом так: «День Воскресения Господа нашего Иисуса Христа — основание мира, начало примирения, прекращение враждебных действий, разрушение смерти, поражение диавола» (Слово на Святую Пасху).

Однако житейский опыт для всякого делает очевидным, что нас и сегодня окружают невзгоды, войны, различные испытания, болезни, нужда, существует и сама смерть. Более того, согласно учению Церкви, есть ад и опасность стать его вечным узником.

Неужели же пасхальные богослужебные тексты могут восприниматься только в качестве прекрасной мечты и не имеющих общего с нашей земной реальностью? Как тогда нам ответить на вопросы о плодах Воскресения Спасителя и раскрыть смысл страданий и смерти Христовых?

Своим воскресением Господь освободил нашу волю и дал нам «власть быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12). Теперь открывается нам возможность жить не по плоти, а по Духу, и поступать не как рабы плоти, но как исполненные Святым Духом «чада обетования» (Гал. 4, 28). Ад действительно упразднён: он перестал быть неизбежным финалом человеческой жизни, теперь оказаться в нём можно лишь в результате свободного выбора.

Обреченные после физической кончины на разлучение с Богом в Ветхом Завете, теперь мы имеем возможность пребывать с Ним в блаженной вечности. Как понятны в связи с этим слова святителя Игнатия Брянчанинова, призывавшего изменить жизнь греховную на жизнь евангельскую.

Радость Пасхи Христовой призывает нас к великой ответственности за укрепление веры, за нравственное состояние общества, за сохранение мира и взаимного уважения.

Праведность христиан во все века была солью, сохраняющей от нравственной порчи все человечество. Святитель Иоанн Златоуст предупреждает: «Бог силен прекратить все бедствия, но пока не увидит совершившегося обращения, не прекращает скорбей».

Из года в год звучит для нас великое призвание: «Вы – свет мира, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф 5:14,16). И неизменным мерилом духовного света является наше отношение к близким, а потому призываю всех вас разделить радость Пасхи со всеми, кто нуждается во внимании и заботе: с людьми почтенного возраста, больными и раненными, одинокими и унывающими, заключенными в темницах, лишенными необходимых средств и условий для жизни людьми. «Будем же праздновать Пасху Господню чистотой жизни, благонравием и добрыми делами» (святитель Афанасий Великий).

Пусть всегда общение с Богом и исполнение Его заповедей будет для нас путеводным маяком в непростом современном мире. Имея твердую надежду на всесильную помощь от Господа будем стойкими в исповедании веры, бесстрашными в преодолении испытаний, жертвенными в помощи ближнему, самоотверженными в служении своему Отечеству.

И, став подобными свидетелям Воскресения — ученикам Господним, с твердой верой будем возвещать ближним и дальним благую весть о том, что

Воистину Воскресе Христос!

Митрополит Псковский и Порховский Матфей