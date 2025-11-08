Церковь / Митрополия

Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы митрополита Нестора в связи с церковным судом над ним, сообщает сайт РПЦ.

«Распоряжением святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор отстранен от управления патриаршим экзархатом Западной Европы, а также Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского патриархата в Италии в связи с начатым в отношении него церковно-судебным производством», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что временное управление вышеперечисленными каноническими структурами поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку, пишет РИА Новости.