Церковь / Новости епархии

Завершаются реставрационные работы на верхнем ярусе колокольни Троицкого собора в Пскове

Завершаются реставрационные работы на верхнем ярусе колокольни Троицкого собора в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

«Подходят к завершению работы на верхнем ярусе колокольни. Произведена вычинка и докомпановка кирпичной кладки наружных стен реставрационным кирпичом. Выполнено инъектирование в местах трещин, образовавшихся в основном на угловых частях стен. Продолжаются штукатурные работы на верхней части колокольни», - говорится в сообщении.

По западному фасаду проводится вычинка разрушающихся элементов белокаменной известняковой кладки. Инъектируются и восстанавливаются необходимые слои толщины стен ограждающих конструкций. Глубина докомпановки достигает 900 мм, отметили в АНО «Возрождение».

«Больше всего от природных факторов и ремонтов с использованием цемента пострадали западный и южный фасады. Весной и летом 2023 года основной объем наружных работ придется на нижнюю часть колокольни, где зафиксированы большие разрушения», - добавили в организации.

Напомним, впервые Троицкую колокольню фиксирует план псковских укреплений 1706 года.