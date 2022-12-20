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Икону Спасителя изготовили для церкви Входа Господня в Иерусалим в плюсском Посолодино

Икону Спасителя изготовили для церкви Входа Господня в Иерусалим в деревне Посолодино Плюсского района, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Изображение здесь и далее: АНО «Возрождение»

«Образ будет размещён на фасаде алтарной части храма. Известно, что икона изначально была в этом месте. Её разместили в деревянной резной и расписанной раме. В настоящее время взамен старой рамы изготовлена новая», - рассказали реставраторы.

Икона будет защищена стеклом от воздействий дождя и снега.

Ранее рабочие выполняли ремонт кровли, завершали ремонт фасадов, цокольной части здания.