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Ирина Голубева о передаче РПЦ крепостной стены и башни в центре Пскова: Это неудивительно и законно

Передача Русской православной церкви участка крепостной стены и башни в центре Пскова неудивительна и законна. Такое мнение искусствовед, руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева высказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Есть такие случаи, объекты у Летнего сада и Ботанического сада тоже находятся в безвозмездном пользовании, там, где кафе. Это неудивительно, и это законно. Теперь они будут обязаны следить, приводить в порядок и реставрировать, насколько они смогут это сделать. Они должны привлекать лицензированные организации, составлять проект, как и все пользователи, которые берут памятник в безвозмездное использование. Я тут не вижу ничего опасного», – рассказала Ирина Голубева.

Если судить по работам в Псково-Печерском монастыре, у РПЦ есть все необходимые ресурсы для содержания и реставрации памятника, добавила она.

Напомним, объекты культурного наследия федерального значения - Мстиславскую башню и участок крепостной стены в Пскове - передали Псковской епархии по договору безвозмездного пользования.