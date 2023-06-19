Ирина Голубева о передаче РПЦ крепостной стены и башни в центре Пскова: Это неудивительно и законно

Передача Русской православной церкви участка крепостной стены и башни в центре Пскова неудивительна и законна. Такое мнение искусствовед, руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева высказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Если судить по работам в Псково-Печерском монастыре, у РПЦ есть все необходимые ресурсы для содержания и реставрации памятника, добавила она.
Напомним, объекты культурного наследия федерального значения - Мстиславскую башню и участок крепостной стены в Пскове - передали Псковской епархии по договору безвозмездного пользования.