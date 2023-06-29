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Часть стены Окольного города передали РПЦ на основе заявления Псковской епархии

Часть стены Окольного города в Пскове на участке от Мстиславской до Власьевской башни передали в безвозмездное пользование Русской православной церкви на основании заявления Псковской епархии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Межрегиональном территориальном управлении Росимущества в Псковской и Новгородской областях.

«Территориальный орган, осуществляя полномочия собственника в отношении федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации, принял решение о передаче указанных объектов в безвозмездное пользование религиозной организации "Псковская епархия" Русской православной церкви (Московский Патриархат) в соответствии с положением о Межрегиональном территориальном управлении Росимущества в Псковской и Новгородской областях, утвержденного приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 19 декабря 2016 года №465 на основании заявления религиозной организации "Псковская епархия Русской православной церкви"», - сообщили в управлении.

Там отметили, что объекты составляют имущество государственной казны Российской Федерации, входят в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс крепостных сооружений Окольного города» XV-XVI века, которые длительное время не имели пользователя, что негативно сказывалось на их техническом состоянии и внешнем облике.

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В ведомстве добавили, что объекты находятся в непосредственной близости к главному зданию – административному корпусу Псковской епархии (улица Профсоюзная, 10). Во дворе здания находятся также объекты культурного наследия, которые уже находятся в безвозмездном пользовании Псковской епархии:

Церковь Одигитрии (Введения) (улица Профсоюзная, 12),

здание Духовной семинарии (улица Советская, 21).

«Объекты являются дополнением к общему ансамблю зданий, в отношении которых Псковская епархия предполагает осуществить реставрационные работы и использовать их в соответствии с видами деятельности, указанными в уставе Псковской епархии», - добавили в управлении.

Ранее сообщалось, что Псковский музей-заповедник всецело поддерживает передачу части стен Псковского кремля Псковской епархии.