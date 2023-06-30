Общество

Судьба «Душегубки»: что будет делать с башней XIV века «новый хозяин» и почему это волнует псковичей

«Вот когда у церкви в пользовании храмы, монастыри и часовни, это понятно. Но башни-то ей зачем?» - подобные мнения в начале лета высказывали некоторые псковичи. Поводом для пересудов послужила новость о том, что РПЦ получает в безвозмездное пользование участок крепостной стены в центре Пскова. А в придачу к нему ещё и башню.

Почему их не забрал музей? Что теперь будет делать с объектами культурного наследия новый хозяин? И как в региональном центре обстоят дела с другими башнями? «МК в Пскове» разобрался в вопросе. Подробности здесь>>>