Общество

Часть кремлевской стены в Пскове включат в долгосрочный план по реставрации

Мстиславскую башню и прясло до Власьевской башни включат в «Долгосрочный комплексный план мероприятий по возрождению в городе Пскове и Псковской области объектов культурного наследия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

«Псковская епархия планирует провести комплексные реставрационные работы на Мстиславской башне и прясле стены от Власьевской башни до Мстиславской башни. Подрядная организация будет определена в рамках проведения конкурентных процедур. Как будут использоваться объекты, будет определено проектной документацией», - отметили в епархии.

Напомним, объект находится в аварийном состоянии.

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Ранее сообщалось, что Псковский музей-заповедник всецело поддерживает передачу части стен Псковского кремля Псковской епархии.