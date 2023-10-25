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Митрополит Арсений совершил панихиду по православным, безвинно пострадавшим в годы гонений

Митрополит Псковский и Порховский Арсений совершил панихиду в храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при Псково-Печерской духовной семинарии 30 октября, в день поминовения всех православных христиан, безвинно пребывавших в заключении и безвинно убиенных богоборцами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Артемий Бондарев

Его высокопреосвященству сослужили: исполняющий обязанности ректора Псково-Печерской духовной семинарии иеромонах Андрей (Коротков), а также преподаватели и учащиеся в священном сане.

За богослужением молились студенты Псково-Печерской духовной семинарии.