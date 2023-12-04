Костельников монастырь станет темой лекции в Пскове

Митрополит Тихон признался в любви к Псково-Печерскому монастырю

Митрополит Тихон призвал студентов Псково-Печерской семинарии «оставаться на своих местах»

Не ругаться и не давать взаймы: что нельзя делать в Покров Пресвятой Богородицы