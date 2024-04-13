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Всенощное бдение в Троицком соборе Пскова возглавил митрополит Арсений

Митрополит Псковский и Порховский Арсений возглавил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова 27 апреля, в канун праздника Входа Господня в Иерусалим. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: диакон Лев Савинов / Псковская епархия

«Его высокопреосвященству сослужили настоятель кафедрального собора иеромонах Алексий (Годлевский) с соборным духовенством. Песнопения всенощного бдения исполнил Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой», - рассказали в епархии.

После чтения Евангелия владыка митрополит совершил традиционное освящение вербных ветвей (ваий).

Напомним, Вербное воскресенье отмечают православные христиане сегодня, 28 апреля. Вход Господень в Иерусалим, известный в России как Вербное Воскресенье, отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой.