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Митрополит Арсений возглавил всенощное бдение в псковском Троицком соборе

В канун Дня Святой Троицы митрополит Арсений возглавил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Об это сообщили в Псковской епархии РПЦ.

Фото здесь и далее: Ярослав Шувалов

Служба состоялась вечером 22 июня. Митрополиту сослужил настоятель кафедрального собора иеромонах Алексий (Годлевский) с соборным духовенством. Также для сослужения из Санкт-Петербурга прибыл настоятель храма Державной иконы Божией Матери на проспекте Маршала Жукова протоиерей Димитрий Кулигин, пишет «МК в Пскове».

Песнопения исполнили Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой и камерный мужской хор «Древнерусский распев» под управлением Анатолия Гринденко.

Храм был открыт для прихожан и паломников. По окончании службы митрополит Арсений обратился к ним с Архипастырским словом.