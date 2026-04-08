Серафимовский придел продолжают реставрировать в псковском Троицком соборе

В Троицком соборе Псковского кремля реставраторы продолжают работы на фасадах и внутри Серафимовского придела, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове ( Псковской области)» / Telegram 

На верхних ярусах собора ведется демонтаж старой штукатурки. Обнаружены значительные разрушения бутовой кладки. 

На замену, в местах утрат, подготовлен камень из Порховских карьеров. Его добывают без применения взрывотехники. Этого требует методика проведения реставрационных работ. По технологии природный известняк, добытый таким способом, не должен иметь внутренних трещин и разрушений. Дальнейшая обработка проходит вручную.

В Серафимовском приделе завершена реставрация сводов и работы по устройству основания для укладки плит. Подготовлены участки для подведения новых инженерных коммуникаций. Следующим этапом станет штукатурка отреставрированных стен. 

Особое внимание реставраторы уделили обнаруженному во время работ декоративному орнаменту, который специалисты датируют приблизительно концом XIX века. Украшение идет вдоль всей стены. Принято решение о его сохранении. В настоящий момент обнаруженный орнамент бережно закрыт специальными материалами.

Ранее, в 2024 году, были проведены работы по раскрытию исторических полов из известняковых плит. В 2025 году выполнена основная часть работ  по укреплению фундаментов.

 
«Троицкий кафедральный собор (1699 год), входит в состав ОКН ФЗ "Ансамбль кремля". Масштабная реставрация проводится впервые. Впервые в новейшее время специалисты получили доступ к подземным галереям. С древнейших времен известно об устроенных там усыпальницах псковских князей. Работа уникальная по своей сложности, проводилась при участии археологов, авторского надзора и организаций, контролирующих качество выполняемых работ. Церковь во имя преподобного Серафима Саровского устроена в нижнем ярусе собора. За ее алтарем находится еще одна древняя усыпальница. О том, что Троицкий собор является местом погребения князей и священства, известно по письменным источникам. В частности, под соборным храмом погребен юродивый Никола Салос, который, согласно легенде, в 1570 году спас город от карательного похода царя Ивана Грозного», - отметили реставраторы.
