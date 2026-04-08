Серафимовский придел продолжают реставрировать в псковском Троицком соборе

В Троицком соборе Псковского кремля реставраторы продолжают работы на фасадах и внутри Серафимовского придела, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

На верхних ярусах собора ведется демонтаж старой штукатурки. Обнаружены значительные разрушения бутовой кладки.

На замену, в местах утрат, подготовлен камень из Порховских карьеров. Его добывают без применения взрывотехники. Этого требует методика проведения реставрационных работ. По технологии природный известняк, добытый таким способом, не должен иметь внутренних трещин и разрушений. Дальнейшая обработка проходит вручную.

В Серафимовском приделе завершена реставрация сводов и работы по устройству основания для укладки плит. Подготовлены участки для подведения новых инженерных коммуникаций. Следующим этапом станет штукатурка отреставрированных стен.

Особое внимание реставраторы уделили обнаруженному во время работ декоративному орнаменту, который специалисты датируют приблизительно концом XIX века. Украшение идет вдоль всей стены. Принято решение о его сохранении. В настоящий момент обнаруженный орнамент бережно закрыт специальными материалами.

Ранее, в 2024 году, были проведены работы по раскрытию исторических полов из известняковых плит. В 2025 году выполнена основная часть работ по укреплению фундаментов.