Церковь / Новости епархии

Митрополит Матфей обсудил совместные мероприятия с директором Псковского театра

Встреча митрополита Псковского и Порховского Матфея с директором театра Дмитрием Месхиевым состоялась в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина 22 ноября. Также во встреча принял участие главный художник театра Александр Стройло. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия Псковской епархии и театра драмы в сфере искусства, а также в рамках проведения совместных культурно-просветительских мероприятий.

В память о первой встрече владыка митрополит вручил Дмитрию Месхиеву образ Пресвятой Богородицы «Чирская».