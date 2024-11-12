Митрополит Матфей обсудил совместные мероприятия с директором Псковского театра

Встреча митрополита Псковского и Порховского Матфея с директором театра Дмитрием Месхиевым состоялась в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина 22 ноября. Также во встреча принял участие главный художник театра Александр Стройло. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.
Фото: Псковская епархия
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия Псковской епархии и театра драмы в сфере искусства, а также в рамках проведения совместных культурно-просветительских мероприятий.
В память о первой встрече владыка митрополит вручил Дмитрию Месхиеву образ Пресвятой Богородицы «Чирская».