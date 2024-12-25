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Линейные окрытия устанавливают на колокольне храма Сорока Севастийских мучеников в Печорах

Реставраторы приступили к монтажу линейных окрытий на колокольне храма Сорока Севастийских мучеников в Печорах. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Храм построен в 1817 году – на церковные средства и пожертвования прихожан. В 1880 году семьей церковного старосты и купца Плешкова для церкви приобретены новые колокола, в 1896 году на их пожертвования на колокольне заменен шпиль, устроены серебряные ризы на некоторых храмовых иконах. На средства печорского мещанина Ивана Герасимова сооружен и вызолочен крест над храмом.

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона осенью 2023 года на территории возле храма начали проходить археологические исследования объемов храма и прилежащих территорий.

В январе 2024 храм закрыт для богослужений. Внутри памятника и с фасадной стороны специалистами АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» были начаты ремонтно-реставрационные работы.