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Федеральных экспертов привлекут для разработки концепции развития псковской гимназии №28

Совещание, посвященное формированию концепции развития гимназии №28 Пскова с изучением основ православной культуры в связи с переездом в новое здание на улице Киселева, состоялось 6 марта в Псково-Печерском монастыре, сообщили Псковской Ленте Новостей в обители.

Фотографии иеродиакона Симеона (Кивайло)

В совещании приняли участие: митрополит Псковский и Порховский Матфей, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, заместитель губернатора Ольга Тимофеева, секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, глава города Пскова Борис Елкин, первый проректор Псково-Печерской духовной семинарии игумен Августин (Заярный), директор Православной школы имени преподобного Сергия Радонежского в Усадьбе Свиблово города Москвы Елена Дементьева, директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Первый московский образовательный комплекс».

«Для дальнейшей детальной разработки программы будет расширена действующая рабочая группа, созданная при комитете по образованию Псковской области. В её состав войдут федеральные эксперты – руководители образовательных учреждений с православным профилем», - отметил по итогам встречи Михаил Ведерников.

Напомним, активно идут подготовительные работы к открытию гимназии с изучением основ православной культуры №28 в новом здании на улице Киселева в Пскове, старт занятий запланирован на 1 сентября.