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Голубей выпустили в псковском храме Александра Невского в Благовещение

Голубей выпустили в псковском храме Александра Невского в Благовещение, 7 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Выпуск голубей на праздник Благовещения символизирует Богом данную человеку свободу и действие Святого Духа. Это связано с евангельским сюжетом о сошествии Духа Святого в качестве голубя во время крещения Спасителя в реке Иордан.

Выпуск голубей сегодня планируется также во Дворе Постникова Псковского музея-заповедника.

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Напомним, Благовещение Пресвятой Богородицы — христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля.