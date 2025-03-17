Голубей выпустили в псковском храме Александра Невского в Благовещение, 7 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Выпуск голубей на праздник Благовещения символизирует Богом данную человеку свободу и действие Святого Духа. Это связано с евангельским сюжетом о сошествии Духа Святого в качестве голубя во время крещения Спасителя в реке Иордан.
Выпуск голубей сегодня планируется также во Дворе Постникова Псковского музея-заповедника.
Напомним, Благовещение Пресвятой Богородицы — христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля.