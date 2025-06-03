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Ведется подбор епископа для Великолукской епархии

Подбор священнослужителя, который возглавит Великолукскую епархию, ведется. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Матфей в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Великолукская епархия включает в себя 87 приходов и 104 священнослужителя. У меня своих 232 и 150 приходов, даже если разделить и каждый день буду ездить, за год вовсюда не съездишь и всего не узнаешь, - сказал владыка Матфей. - Судьба Великолукской епархии не изменится. Это будет самостоятельная кафедра. Сейчас производится кадровая работа по подбору, священноначалие занимается этим, скоро туда будет рукоположен епископ, который также войдет в состав митрополии».

Гость студии объяснил, с какой целью Псковскую епархию разделили на Псковскую и Великолукскую.

«"Положение о митрополиях", так называемое разукрупнение епархий, произошло 10 лет назад по благословению священноначалия, это была очень своевременная мера, так как количество приходов в стране увеличилось, их сейчас 44 тысячи и около тысячи монастырей, если взять такие большие епархии, как Красноярская или Иркутская, взять такие развитые епархии, как Краснодарская, Нижегородская, то не везде правящий архиерей мог приехать и пообщаться с паствой. Для того, чтобы епископ был ближе к народу, было принято решение разукрупнить епархии, чтобы стало больше владык и они были ближе к духовенству», - рассказал митрополит.

Напомним, епископа Великолукского и Невельского Сергия отправили на покой в связи с достижением 75-летия.