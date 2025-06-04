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Фотовыставка «Храмы Псковской архитектурной школы — люди и храмы» открылась в библиотеке имени Ивана Василёва

Открытие выставки выставки V фотоконкурса «Храмы Псковской архитектурной школы — люди и храмы» состоялось в историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва города Пскова вчера, 8 июля. В открытии принял участие благочинный города Пскова протоиерей Андрей Большанин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

На открытии экспозиции работ победителей V фотоконкурса также присутствовали: заместитель директора «Службы управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО» Мария Лисенкова, заместитель министра культурного наследия Псковской области Елена Ковальчук, заместитель директора по развитию историко-краеведческой библиотеки имени Ивана Василёва в Псковской централизованной библиотечной системе Ирина Столовая.

После приветственных слов состоялось торжественное вручение дипломов победителям.