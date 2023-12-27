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Синод запретил священникам работать в шоу-бизнесе

Российские священники не смогут заниматься балетом, быть актерами и работать в шоу-бизнесе, «который основан на эксплуатации человеческих страстей и влечет за собой усиленные соблазны».

Список светской трудовой деятельности, которую священники не могут совмещать с пастырским служением, утвердил Синод РПЦ. Постановление опубликовано на сайте Русской православной церкви.

Согласно ему, клирикам нельзя работать в игорных домах, казино и других учреждениях и организациях, «сомнительных с моральной точки зрения», пишет RTVI.

«Неприемлема» также воинская служба и деятельность, предполагающая ношение оружия. Запрещено заниматься медициной, связанной с некоторыми хирургическими операциями, эвтаназией и абортами.

Священник не может быть учредителем, участником или акционером организаций из сфер, «противоречащих нормам христианской нравственности». Возбраняется ростовщичество, работа в коллекторских агентствах, сфере биржевой брокерской деятельности.

Указывается, что «профессиональный спорт несовместим со служением клирика». Исключаются и занятия сценическим пением и другими сценическими профессиями, «если содержание и форма такой деятельности противоречат учению и нравственным идеалам православия».