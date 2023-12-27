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РПЦ не поддержала инициативу согласовывать регистрацию религиозных организаций с властями регионов

Московская патриархия РПЦ выступила против поправок в закон о свободе совести и религиозных объединениях.

Депутаты Народного собрания Дагестана внесли в Госдуму законопроект в декабре 2024 года, согласно которому они предлагают передать полномочия в регистрации религиозных организаций.

Авторы законопроекта полагают, что это позволит минимизировать государственную регистрацию религиозных организаций, цели и деятельность которых противоречат законодательству Российской Федерации.

Сейчас решение о регистрации местных религиозных принимает министерство юстиции Российской Федерации и его региональные управления, пишут «Известия».

«Создание в субъектах Российской Федерации уполномоченных органов исполнительной власти, которые будут согласовывать решения о создании религиозных организаций, противоречит принципу отделения религиозных объединений от государства. Он нарушает конституционный принцип равенства религиозных объединений», — отметила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

В начале марта правительство Российской Федерации не поддержало законопроект, ссылаясь на то, что изменения не соответствуют положениям Конституции РФ, согласно которой гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации. Кроме этого, инициатива не соответствует 71-й статье Конституции.

«Проектируемые изменения не соответствуют положениям ее пункта, согласно которому гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации», — говорится в заключении.

Главы 23 регионов поддержали законопроект Народного совета Дагестана без замечаний. При этом и более 20 местных правительств согласились с инициативой о согласовании регистрации религиозных организаций на региональном уровне.

Против поправок выступили шесть губернаторов (Мурманской, Ленинградской, Псковской, Ульяновской, Владимирской областей, Камчатского края), а также два региональных правительства — ЛНР и Рязанская область.