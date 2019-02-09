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30 псковских храмов будут обновлены в рамках волонтерского проекта РПЦ «Наши древние храмы»

30 храмов будут обновлены в рамках волонтерского проекта Русской православной церкви «Наши древние храмы», который планируется реализовать на территории Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН представитель Фонда Андрея Боголюбского Александр Шепелев.

По его словам, проект предполагает проведение массовой акции, в ходе которой силами добровольцев и прихожан будет произведена единовременная уборка прилегающих территорий и косметический ремонт фасадов 30 храмов.

«Неоднократно на разных встречах с коллегами звучала мысль, что 2018 год - Год волонтерства, он идет сам по себе, а Церковь, где развито трудничество и волонтерство, - сама по себе. Мы подумали, что было бы неплохо попросить прихожан выйти за рамки храма. В нем они наводят порядок, это их дом, внутренний позыв. Особенно в Пскове огромное число небольших храмов. Они по-разному выглядят, находятся в разном состоянии, но любой, кто приезжает в город, воспринимает их, прежде всего, по внешнему облику. И возникла мысль попытаться силами прихожан и неравнодушных псковичей поправить эту картинку, сделать ее более свежей и красивой», - рассказал Александр Шепелев.

Идея проекта была обсуждена с местными администрациями, сформулирована и оформлена в президентский грант, который и был предоставлен. Средства гранта по большей части пойдут на покупку инвентаря - краску, побелку. Участниками проекта станут 30 храмов - на каждый храм в среднем будет потрачено 63 тыс. рублей.

Александр Шепелев призвал псковичей принять посильное участие в проекте. «Дадим кисти, краски, грабли. Ждем людей, которые хотят жить в красивом городе и получать удовольствие от того, что видят вокруг», - отметил он.

Отметим, в ближайшее время будет опубликован список храмов-участников проекта, чтобы желающие смогли зарегистрироваться к участию в проекте, ориентируясь на конкретный храм, который они хотят обновить.