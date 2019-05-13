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«Вести недели» рассказали об акции «Наши древние храмы», которая прошла в Псковской области. ВИДЕО

26 мая в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия-1» рассказали о том, как в Пскове реализуется волонтерский проект «Наши древние храмы», инициированный митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.

В сюжете Алены Рогозиной запечатлены многочисленные участники акции - простые псковичи, которые откликнулись на призыв помочь в благоустроительных работах в церквях Пскова и области.

«В регионе предстоит большая реставрация, - прокомментировал ход проекта митрополит Псковский и Порховский Тихон. - Все об этом знают. Мы объявили об этом в Пскове. Но дожидаться реставрации, как видите, никто не хочет. Все хотят внести свой посильный вклад».

В четырехминутном новостном ролике можно увидеть Троицкий собор, храм Василия на горке, Псково-Печерский монастырь, храм Успения Пресвятой Богородицы с Полонища и другие. Журналист телеканала упоминает о том, что регион в ближайшее время получит около 12 миллиардов рублей на ремонт и реставрацию объектов культурного наследия, а также отмечает, что летом в Пскове начнет работать большой лагерь волонтеров.