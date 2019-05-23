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«Нас нужно только расшевелить!» - волонтеры проекта «Наши древние храмы» завершили косметические ремонтные работы в Троицком соборе

27.05.2019 13:23|ПсковКомментариев: 0

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, какого цвета кованые решетки и детали на лестнице, ведущей в Троицкий собор? Со вчерашнего дня они стали строго черными. Благодаря этому белые стены собора как будто вытянулись, постройнели. А красили кованые завитки лестничных балясин волонтеры проекта «Наши древние храмы», инициированного митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Конечно, одной покраской дело не ограничилось. За тем, как главный храм города «принарядился» в эти выходные, наблюдал корреспондент Псковской Ленты Новостей.

- Уважаемые гости, у вас сегодня есть уникальная возможность принять участие в волонтерских работах! Когда еще вы сможете помалярить в Троицком соборе! Присоединяйтесь! - на призыв мужчины в рабочей одежде туристы разом заулыбались и вроде даже потянулись к пункту выдачи ремонтных материалов, но экскурсовод строго напомнила о лимите времени и все покорно засеменили в дальнейшее путешествие по Пскову.

Тем не менее зов иерея Антония Рехлова (он и другие священники собора выступили в нетипичной для них роли - прорабов) был услышан: люди, случайно проходившие мимо, деловито осведомились, где тут можно взять строительные перчатки и валики. И тут же присоединились к остальным.

Прихожане и прохожие, дошкольники и подростки, пенсионерки и представители творческой интеллигенции - в общей сложности порядка 40 человек приняли участие в косметических работах в Троицком соборе. Кто-то красил, кто-то штукатурил, кто-то мыл. Да в общем деле даже поддержать стремянку, на которой балансирует улыбчивая девушка, старательно выбеливающая старые стены, - посильная помощь!

Не устояли и мы перед предложением взять в руки малярную кисть. Осторожно, стараясь не замарать чистоту стен, только что освеженных побелкой, наносим краску. Чувства - непередаваемые. Этим стенам, которые мы только что зашкуривали наждачной бумагой, - более 300 лет! Кого только они не видели за эти годы! Такое ощущение, что ты в прямом смысле слова прикасаешься к истории родного города, чувствуешь его дыхание в каждом сантиметре мощного храма.

А пока красишь - и поговорить по душам можно! Благо атмосфера располагает.

«Для нас это творческий процесс! - уверяют две подруги-пенсионерки, активно покрывающие стены побелкой. - Мы не против, если нам дадут еще что-нибудь покрасить!» Они пришли сюда - и удивились, что так много людей пришло принять участие в волонтерской акции.

«Одно дело - лайкнуть информацию в Интернете, другое дело - прийти, - резонно замечает Наталья Виноградова, кстати, один из координаторов движения «Старость в радость» в Пскове. - Нужно еще больше подобных проектов - мы же добрые люди, нас нужно только расшевелить!» А потом рассказывает о том, как пару дней назад ездили в один из многочисленных интернатов для престарелых, как там живут в ожидании таких приездов забытые всеми старики.

Узнав, что статью разместят на ПЛН, Наталья просит обязательно обратиться к читателям портала - вдруг у кого-нибудь есть чудесный цветок, называемый в народе «жених и невеста». Дело в том, что в одном из пансионатов живет бабушка, которая разводит цветы и раздает их потом всем желающим. Бесплатно. Просто так. И есть у нее мечта - вырастить этот цветок, похожий на гроздь колокольчиков. Так что если можете поделиться с бабушкой этим чудом - свяжитесь с администраторами группы «Старость в радость».

Рядом с Натальей работают два парня, выясняю - одному 14, другому 16 лет. Новость о предстоящем субботнике увидели в Интернете. На мой вопрос о том, зачем они в этот чудный майский день пришли помогать соборянам, тот, что постарше, отвечает совершенно удивительно: «А вот будет мне 30 лет, приведу сюда сына и скажу ему, что здесь и моих рук вклад есть. Это наша святыня. Поучаствовать в ее возрождении - великая радость!»

Женщина, с которой мы вместе красим балясины, - прихожанка храма. Пока сын занимается в воскресной школе, она присоединилась к волонтерам. «Воскресенье нужно посвятить Богу, - объясняет она, когда я спрашиваю, почему она здесь вместо, допустим, дивана и «Дачного ответа» на НТВ. - Такие проекты обязательно нужны! В Пскове очень много храмов, которые нуждаются в помощи. Надо обязательно привлекать людей к таким работам».

За разговорами вроде и покрасили все завитки. Замечаю рядом девушку в белой куртке - она белит потолок над лестницей. Воротник куртки весь вымазан в черной краске. «Это моя рабочая куртка», - улыбается девушка и объясняет, что она профессиональный маляр, поэтому об издержках косметического ремонта знает не понаслышке и куртку ей ни капельки не жалко. «Я считаю, что каждый человек должен приложить усилия, чтобы помочь храму, - говорит она. - Никто нас не заставлял, мы сами сюда пришли. Конечно, мы видим, что здание требует комплексной реставрации, однако мы постарались своими силами внести посильный вклад в общее дело. Информация об акции разлетелась по всему городу, и сегодня людей пришло больше, чем в прошлые выходные».

Вот так - за работой и разговорами - волонтеры проекта «Наши древние храмы» сделали большое дело: освежили штукатурку, обновили краску, помыли ступени храма, окрасили наличники окошек. А закончили чаепитием с вкуснейшими горячими булочками, только что испеченными на кухне Троицкого собора.

И теперь, когда я буду проходить мимо Троицкого собора, всегда мне будет вспоминаться: «Здесь и моих рук вклад есть»!

Напомним, идейным вдохновителем проекта «Наши древние храмы» является митрополит Псковский и Порховский Тихон. Проект предполагает проведение массовой акции, во время которой добровольцы и прихожане проводят уборку прилегающих к храмам территорий и косметический ремонт фасадов. Идею проекта поддержала местная администрация, ее оформили в президентский грант. Средства по большей части пошли на покупку инвентаря.

В проекте приняли участие 30 храмов Псковской области. К работам активно привлекались не только волонтеры, но и члены научно-методического совета, а также архитекторы-реставраторы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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