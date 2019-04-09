←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Партнеры и проекты 09.04.2019 20:160 Интерактивный музей, проект «Наши древние храмы» и 220-летие Пушкина: студенты ПсковГУ обсудили с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном перспективы совместных проектов 12.04.2019 10:200 Как стать волонтером проекта «Наши древние храмы», рассказали в Псковской епархии 11.04.2019 08:410 Чтобы научиться звонить на колоколах, надо проще смотреть на мир - преподаватель псковской школы звонарей Игнатий Шешуков 10.04.2019 15:580 Занятия, которые не хочется прогуливать: псковская молодежь поделилась впечатлениями о лекциях «Духовной академии для мирян» 09.04.2019 20:160 Интерактивный музей, проект «Наши древние храмы» и 220-летие Пушкина: студенты ПсковГУ обсудили с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном перспективы совместных проектов 08.04.2019 13:370 Второклассники Псковской школы-интерната побывали на экскурсии в Троицком соборе
Церковь / Партнеры и проекты

Как стать волонтером проекта «Наши древние храмы», рассказали в Псковской епархии

12.04.2019 10:20|ПсковКомментариев: 0

Псковская епархия объявила о начале набора волонтеров, желающих принять участие в масштабном проекте РПЦ «Наши древние храмы», идейным вдохновителем которого является митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Церковь Николая Чудотворца. Деревня Устье

Проект предполагает проведение массовой акции, во время которой добровольцы и прихожане единовременно сделают уборку прилегающих к храмам территорий и косметический ремонт фасадов. Идею проекта поддержала местная администрация, ее оформили в президентский грант. Средства по большей части пойдут на покупку инвентаря.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей помощник митрополита и глава молодежного православного центра Псковской епархии Николай Крутов, список из 30 храмов уже сформирован. В него вошли как городские, так и сельские церкви. Полный список можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Заявить о своем желании принять участие в волонтерском проекте можно по тел. 8-911-690-73-33 (Наталья)

Добавим, что проект «Наши древние храмы» планируется завершить в Псковской области к Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая. К работам будут активно привлекаться не только волонтеры, но и члены научно-методического совета, куда входят архитекторы-реставраторы.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Сюжет: Проект «Наши древние храмы» Как стать волонтером проекта «Наши древние храмы», рассказали в Псковской епархии Реализация проекта «Наши древние храмы» будет учитывать погодные условия Проект «Наши древние храмы» позволит привести в порядок фасады церквей Пскова и близлежащих деревень Псковская епархия: Волонтерский проект РПЦ «Наши древние храмы» ориентирован исключительно на пользу Волонтерский проект РПЦ «Наши древние храмы» в Псковской области планируется завершить к Дню славянской письменности Протоиерей Дмитрий Куминов: Волонтерский проект РПЦ «Наши древние храмы» - место совершения повседневных чудес Участие в волонтерском проекте РПЦ «Наши древние храмы» не имеет возрастных ограничений 30 псковских храмов будут обновлены в рамках волонтерского проекта РПЦ «Наши древние храмы»
Лента новостей
Последние новости
12.04.2019, 10:200 Как стать волонтером проекта «Наши древние храмы», рассказали в Псковской епархии 11.04.2019, 15:140 Заупокойную литию на месте упокоения старца Иоанна (Крестьянкина) совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон 11.04.2019, 08:410 Чтобы научиться звонить на колоколах, надо проще смотреть на мир - преподаватель псковской школы звонарей Игнатий Шешуков 10.04.2019, 15:580 Занятия, которые не хочется прогуливать: псковская молодежь поделилась впечатлениями о лекциях «Духовной академии для мирян»
10.04.2019, 14:170 Божественную Литургию Преждеосвященных даров совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон в Сретенском храме Псково-Печерского монастыря 09.04.2019, 20:160 Интерактивный музей, проект «Наши древние храмы» и 220-летие Пушкина: студенты ПсковГУ обсудили с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном перспективы совместных проектов 09.04.2019, 12:550 Культурно-просветительский центр «Троицкий» приглашает на бесплатный мастер-класс по росписи пасхальных яиц 09.04.2019, 09:221 Памятные иконки вручил всем прихожанам митрополит Псковский и Порховский Тихон на богослужении в храме архангелов Михаила и Гавриила. ФОТО
08.04.2019, 18:560 Светлый праздник весны: Благовещение отпраздновали в Пскове 08.04.2019, 13:370 Второклассники Псковской школы-интерната побывали на экскурсии в Троицком соборе 08.04.2019, 09:420 В Никандровой пустыни отпраздновали Благовещение. ФОТО 08.04.2019, 08:350 Книга-подарок для Екатерин вышла в издательстве Псковской епархии «Вольный Странник»
08.04.2019, 08:010 Митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил Всенощное бдение накануне Благовещения в Троицком соборе. ФОТО 07.04.2019, 08:580 Православные встречают Благовещение 06.04.2019, 20:490 Бесплатная экскурсия, благотворительный спектакль, белые голуби: как в Пскове отметят Благовещение 06.04.2019, 10:560 Сегодня вечером в Троицком соборе праздничное богослужение совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон
04.04.2019, 15:330 В праздник Благовещения псковичей приглашают присоединиться к паломнической поездке в Никандрову пустынь 04.04.2019, 15:031 На бесплатную экскурсию по Псковскому Кремлю приглашает горожан экскурсионный центр «Троицкий» 04.04.2019, 13:169 Кто виноват и что делать: На берегу Мальского озера разрушается древний храм 04.04.2019, 11:380 Вечернюю Божественную литургию Преждеосвященных Даров совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон в Троицком соборе. ФОТО
03.04.2019, 08:420 Познакомиться с православным храмом и подняться на колокольню: школьников и взрослых псковичей приглашают на необычную экскурсию 02.04.2019, 22:000 С архипастырским словом обратился митрополит Псковский и Порховский Тихон к прихожанам и паломникам Псково-Печерского монастыря 02.04.2019, 21:120 Состоялась первая паломническая поездка экскурсионного центра Свято-Троицкого кафедрального собора «Троицкий» 02.04.2019, 11:550 Божественную литургию совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон в Псково-Печерском монастыре. ФОТО
02.04.2019, 10:490 Должен ли работодатель предоставлять отпуск за свой счет в связи с религиозным праздником - разъяснения псковской трудинспекции 02.04.2019, 08:572 Отец Олег Тэор: Есть такое слово - «надо» 01.04.2019, 20:340 В Троицком соборе в среду митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит Литургию Преждеосвященных Даров 01.04.2019, 09:340 Ответам на вопросы современного человека о вере и церкви посвящена новая книга издательства «Вольный странник»
28.03.2019, 15:072 Скончался клирик Псковской епархии Александр Усачев 28.03.2019, 11:080 Школа звонарей храма святых Жен Мироносиц приглашает псковичей на учебу 28.03.2019, 08:360 Благотворительное кукольное театральное представление пройдет в Доме Причта Троицкого собора 7 апреля 27.03.2019, 12:491 С нами каждый сможет открыть для себя на Псковской земле что-то новое - руководитель культурно-просветительского центра «Троицкий»
27.03.2019, 10:111 Если я буду непорядочным человеком - что я принесу людям? - старейший священник Псковской епархии рассказал о своей жизни и вере 27.03.2019, 07:570 Книга, посвященная старцам Псково-Печерского монастыря, вышла в издательстве «Вольный странник» 26.03.2019, 10:060 Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в богослужениях в столице Эстонии. ФОТО 25.03.2019, 18:431 В поездку на Талабские острова приглашает псковичей и гостей города паломническая служба храма Александра Невского
25.03.2019, 16:520 Стала известна тема следующего занятия в «Духовной академии для мирян» 23.03.2019, 12:520 Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в заседании Высшего Церковного Совета РПЦ 22.03.2019, 23:390 Божественную литургию Преждеосвященных Даров совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон в печорском храме. ФОТО 22.03.2019, 17:333 Заказать поминовение в Псково-Печерском монастыре можно онлайн
22.03.2019, 16:190 Псковичей приглашают на Родительскую субботу с участием молодежного хора 22.03.2019, 12:550 В чем смысл родительской субботы, напомнил настоятель псковского храма Жен-мироносиц 22.03.2019, 08:000 Митрополит Псковский и Портховский Тихон возглавил Всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре 20.03.2019, 21:372 Паломническая служба начала работу при Троицком соборе
20.03.2019, 14:130 В Пскове прошло первое занятие Духовной академии для мирян 20.03.2019, 11:160 Разумное, доброе, вечное: как работают псковские воскресные школы 20.03.2019, 08:550 Как записать ребенка на занятия в воскресную школу - ответ на вопрос псковички в проекте «ПЛН-Церковь» 19.03.2019, 18:240 Книга «Великие люди о вере» в ближайшее время появится в книжных магазинах Пскова
19.03.2019, 16:461 Священники Псковской епархии выступили с докладами на I Международной научно-практической конференции «Сельские храмы. Незабытое» в Изборске 19.03.2019, 12:122 Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» открылась в Изборском музее 18.03.2019, 09:510 Божественную литургию и чин Торжества православия совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон в Троицком соборе. ФОТО 18.03.2019, 08:590 Стала известна программа Международной научно-практической конференции «Сельские храмы. Незабытое»
17.03.2019, 09:570 На мастер-класс по выпеканию жаворонков псковичей приглашают в Дом причта Троицкого собора 17.03.2019, 09:140 С проповедью к прихожанам обратился митрополит Псковский и Порховский Тихон в Спасо-Елеазаровском и Снетогорском женских монастырях. ФОТО 16.03.2019, 08:010 Завтра митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит Божественную литургию в Троицком соборе 15.03.2019, 16:100 Божественную литургию Преждеосвященных Даров совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон в Симанском женском монастыре города Острова. ФОТО
15.03.2019, 15:380 Псковская епархия приглашает горожан принять участие в проекте «Духовная академия для мирян» 15.03.2019, 09:460 Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил чтение Великого покаянного канона Андрея Критского в Псково-Печерском монастыре. ФОТО 15.03.2019, 08:061 Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит завтра богослужения в Спасо-Елеазаровском и Снетогорском женских монастырях 14.03.2019, 16:430 Заупокойную литию по отцу Павлу Адельгейму совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)
13.03.2019, 18:300 Историю сельских храмов и их роль в образовательно-культурной жизни России обсудят на конференции в Изборске 13.03.2019, 12:550 Не хлебом единым: рецепты постных блюд псковских монастырей 13.03.2019, 09:470 Ночная литургия для молодежи пройдет в Троицком соборе 12.03.2019, 18:070 Завтра митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит литургию преждеосвященных даров в Троицком соборе
12.03.2019, 11:300 Опубликовано расписание предстоящих служений митрополита Псковского и Порховского Тихона на ближайшую неделю 12.03.2019, 08:150 Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит чтение Великого покаянного канона прп. Андрея Критского 11.03.2019, 18:210 Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов): Самое важное в посте - не отказ от пищи 11.03.2019, 18:200 Музыкально-литературная композиция «Несвятые святые» прошла с аншлагом в БКЗ филармонии
11.03.2019, 07:290 У православных христиан начинается Великий пост 10.03.2019, 07:560 Православные отмечают Прощеное воскресенье 09.03.2019, 20:470 Православных призвали не сводить Прощеное воскресенье к СМС-извинениям 08.03.2019, 11:203 Жители Пскова поделились впечатлениями о постановке «Несвятые святые». ВИДЕО
07.03.2019, 14:270 Митрополит Тихон анонсировал выход новой книги о жизненном пути известных христиан 06.03.2019, 19:180 Митрополит Псковский и Порховский Тихон открыл «XXI Корнилиевские православные образовательные чтения» 05.03.2019, 16:200 Увидеть Москву, услышать хор Сретенского монастыря и не потратить ни копейки: рассказываем о проекте «Столица моего Отечества» 05.03.2019, 12:360 Корнилиевские православные образовательные чтения пройдут в Печорах 6 марта в новом формате
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru