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Как стать волонтером проекта «Наши древние храмы», рассказали в Псковской епархии

Псковская епархия объявила о начале набора волонтеров, желающих принять участие в масштабном проекте РПЦ «Наши древние храмы», идейным вдохновителем которого является митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Церковь Николая Чудотворца. Деревня Устье

Проект предполагает проведение массовой акции, во время которой добровольцы и прихожане единовременно сделают уборку прилегающих к храмам территорий и косметический ремонт фасадов. Идею проекта поддержала местная администрация, ее оформили в президентский грант. Средства по большей части пойдут на покупку инвентаря.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей помощник митрополита и глава молодежного православного центра Псковской епархии Николай Крутов, список из 30 храмов уже сформирован. В него вошли как городские, так и сельские церкви. Полный список можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Заявить о своем желании принять участие в волонтерском проекте можно по тел. 8-911-690-73-33 (Наталья)

Добавим, что проект «Наши древние храмы» планируется завершить в Псковской области к Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая. К работам будут активно привлекаться не только волонтеры, но и члены научно-методического совета, куда входят архитекторы-реставраторы.