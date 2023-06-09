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Облака в виде руки с распятием сфотографировали над Себежем

Облако в виде руки с распятием сфотографировали в небе над Себежем. Снимок на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала смотритель колокольни Собора Рождества Христова Елена Минчёнок.

Фото здесь и далее: Галина Зиновьева

«Сожаления нет. Просто слёзы накатили. Господь защищает, предупреждает или благословляет...» - написала под снимками Елена Минчёнок.

В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей она отметила, что уже видела в небе подобные композиции из облаков. Конкретно в этом случае смотритель колокольни Собора Рождества Христова видит приклонившегося монаха.

«Кто что видит. Я увидела согбенного монаха, держащего крест. Кто-то увидел собаку, кто-то - медведя. Присмотришься, и всё это там есть. Одно ясно - знамение. Потом узнаем, к чему это было», - добавила смотритель колокольни Собора Рождества Христова.

Напомним, колокольня рождественского собора — единственный сохранившийся элемент Собора Рождества Христова, снесённого в 1932 году. Главная архитектурная доминанта Себежа. В колокольне работает звонница. Обычно она закрыта, но можно попасть наверх в сопровождении смотрителя. Договориться об экскурсии можно по телефону 911 889-31-62.