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Вера Емельянова: Рождественские чтения затрагивают актуальные вопросы истории и культуры

Рождественские чтения затрагивают актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания, истории и культуры, заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на церемонии открытия Рождественских чтений, которая прошла в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 6 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Губернатор лично просил передать вам слова благодарности. Каждый год этот церковно-общественный форум объединяет священнослужителей, представителей сферы образования, науки, культуры, государственных органов власти и общественных организаций, обсуждая актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания, истории и культуры. Особенно ценно, что в 2025 году мы отмечаем восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне. Служение Русской православной церкви не прекращалось даже в самые темные времена, в годы Великой Отечественной войны священнослужители трудились на фронтах, сегодня они продолжают свою миссию на передовой, укрепляя веру и дух наших бойцов, участников специальной военной операции», — сказала Вера Емельянова.

Она поприветствовала участников чтений от имени правительства Псковской области и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.