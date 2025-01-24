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Митрополит Матфей: На Псковской земле много верующих

Псковская земля всегда была богата святынями, поэтому верующего населения здесь больше, в сравнении с другими регионами России. Таким мнением поделился митрополит Псковский и Порховский Матфей в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Могу сказать, что Псковская область выделяется на общем фоне. Я служил и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Там количество священнослужителей и храмов в разы меньше, - сказал митрополит. - Псковская земля исторически была богата святынями и храмами, и в целом верующего населения здесь больше, чем на Урале и на Дальнем Востоке».

Он подчеркнул, что такие данные подкрепляются статистикой во время принесения святынь.

«Это видно по статистике принесения святынь. В том году иконе Казанской божьей матери пришло поклониться порядка 12 тысяч человек. Мощам Георгия Победоносца чуть меньше, но тоже около 10 тысяч. Для города с населением в 190 тысяч это неплохой результат за два дня», - добавил владыка.