Культура

Фотовыставка Полистовского заповедника открылась в Новоржеве

1 апреля впервые в городе Новоржеве открылась фотовыставка Полистовского заповедника «Весна». Экспозиция расположилась в Новоржевском районном культурно-спортивном комплексе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

На выставке представлены 20 природных снимков, сделанных на территории Полистовского заповедника. Первые цветы, птицы,прилетевшие к местам гнездования, и другие обитатели Полистовья, а также живописные пейзажные снимки демонстрируют весеннее пробуждение природы.

Автор фотографий - известный фотограф дикой природы Андриан Колотилин.

Жителей и гостей Новоржева приглашают познакомиться с природой Полистовья, посетив фотовыставку по будням, с 9 до 18. Вход свободный.