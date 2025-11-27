Культура

Фальшивые деньги и шумящие украшения — чем удивит археологическая выставка в Пскове

В конце года псковские археологи подводят итоги археологического сезона. В настоящее время ведется активная подготовка к традиционной выставке в Археологическом центре Псковской области. О том, какие экспонаты порадуют любителей истории, где проходили раскопки и какие интересные находки обнаружены во время полевых работ, узнала Псковская Лента Новостей.

Дорога на Новгород и клад в траншее

«Я бы не сказала, что археологический сезон прошел, потому что остался последний подход к его завершению - небольшой участок на улице Плехановский посад, где к дому №9, подводят инженерные сети», - сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

По ее словам, раскопки на этом объекте проводились в 2024 году, а в 2025 - продолжаются на проезжей части улицы. «Участок интересен тем, что здесь проходила так называемая Новгородская дорога, которая располагалась за пределами крепостных стен и шла из Пскова на Новгород. Мы на самой этой дороге и работаем. Думаю, узнаем ее ширину, конструкцию. О выводах расскажем позднее», - добавила она.

Пока о предмете исследования известно только то, что датируется дорога XVI-XVII вв. - в раскопе ничего более раннего обнаружено не было. «Если говорить об участках, которые располагались справа и слева (Плехановские раскопы, Введенский раскоп, раскоп на улице Кузнецкой), то там были обнаружены материалы XV века, и даже XIII века, но разрозненные - там не было непрерывного поселения. А с XV-XVI вв. люди на этой территории жили постоянно», - пояснила Марина Кулакова.

В начале осени завершились охранные раскопки на улице Леона Поземского, на месте, где скоро откроется памятник князю Довмонту-Тимофею. Как рассказала руководитель работ, директор Псковского археологического центра Ирина Аракчеева, этот маленький раскоп принес очень много сюрпризов.

Площадь раскопа была всего 9 квадратных метров, а глубина - 4,3 метра. «Вместо ожидаемых полуметра мы ушли под землю более, чем на 4. Не ожидали, что будет так глубоко. При этом на такой маленькой площади оказалось большое скопление находок, которых мы тоже не ожидали», - сообщила руководитель раскопа.

Во-первых, была исследована часть постройки с подвальным помещением, выдолбленным в известняковой скале. «Это было монументальное строение с хорошим подполом. Пол был устлан досками, утеплен и сделан комфортным для размещения там продуктов или вещей», - рассказала она.

Постройка, предполагают археологи, связана с территорией монастыря Воскресения Христова со Стадища, который здесь располагался в Средневековье.

Необычна и собранная в раскопе «нумизматическая коллекция». Все монетные находки были переданы на изучение в Санкт-Петербург, в Институт материальной культуры РАН.

Самая ранняя монета, которая найдена на раскопе — это артиг середины XV века (серебряная монета, чеканившаяся в Швеции — прим.ред). «Он интересен тем, что обрезан по краю под псковскую деньгу. К концу XV века в Пскове начинают чеканить свои монеты. И псковичи, чтобы приспособить артиг для денежного обращения, обрезают его по форме псковской деньги и выдают за полноценную псковскую монету. При этом проба ливонских артигов была хуже, и они ценились меньше, чем полновесная серебряная монета Пскова. Так что это была подделка», - рассказала Ирина Аракчеева.

Также найдена серия проволочных монет, так называемых «монет-чешуек». На раскопе их обнаружено более 40 экземпляров. И что интересно: в раскопе практически нет монет XVII века, которых в Пскове обычно много. А вот денежных знаков, которые обычно в слой не попадают, много - целых 34. «Возможно, это были монеты из клада. Большая часть их была обнаружена в поздней траншее перекопа. В советское время на этой территории прокладывались коммуникации. Часть территории нарушена, но поскольку в советский период шла обратная засыпка траншей грунтом с этой территории, то в них сохраняются те находки, которые были в стратиграфическом слое», - пояснила археолог.

«Самой молодой» находкой оказалась копейка Петра Великого - очень маленькая по виду серебряная монетка. Правда, по словам Ирины Аракчеевой, оказалось, что это фальшивая монета свинцово-оловянистого сплава. «Псковичи и тут решили немножко обойти государственную денежную систему и вместо серебра плавили из дешевых металлов себе монетки, хотя это строго наказывалось», - добавила она.

Помимо монет, в раскопе обнаружено много бытовых предметов. «На выставке будет разнообразие водолеев (древний сосуд для умывания, - прим.ред), сетевых грузил, рыболовных крючков. «Рыболовный промысел широко представлен. Также на территории велось какое-то производство, потому что есть нож, которым, скорее всего, обрабатывали кожу или дерево», - сообщила археолог.

Ирина Аракчеева отметила, что «постройка связана с жизнью людей достаточно зажиточных, потому что очень много так называемых статусных находок»: много серебра, ременные накладки, пряжки, орнаментированные пуговицы. В оформлении печи присутствует киот - украшение, которое не каждый мог позволить.

Определить границы

Основная работа Археологического центра в этом году связана с определением границ территорий памятников археологии. «Поскольку в области более двух тысяч памятников, поставленных на государственную охрану, и для 1100 не разработаны границы территорий, то наша задача - до 2030 года выполнить эту работу. Мы ее ведем уже на протяжении последних лет».

По словам Марины Кулаковой, раскопки были сосредоточены в Изборско-Мальской долине, на памятниках археологии, которые входят в состав «Достопримечательного места Изборск, связанном с рождением российской государственности», VIII – XХ вв.». Это очень большой участок, где находится порядка 50 памятников археологии. Для большей части границы территорий уже разработаны, и в 2026 году планируется провести исследования на 10 объектах.

«Есть памятники, которые мы видим, и те, которые не видим в рельефе. Когда-то наши предшественники поставили точки на карте. И теперь мы должны эти точки развить до определенных площадей. А это возможно сделать только полевыми работами: мы должны заложить археологические шурфы или археологические раскопы. По наличию культурного слоя и находок определяем, насколько широко и далеко распространялся культурный слой», - рассказала Марина Кулакова.

Одним из таких памятников стал грунтовый могильник в Печорском районе, недалеко от Изборска, между деревнями Лопатово и Турок. «Он известен с конца XIX века. Считается, что его копал исследователь Владимир Нилович Глазов. Потом на этот памятник выезжали сотрудники Изборской экспедиции, эстонские специалисты, но больше раскопок не проводилось», - рассказал научный сотрудник Археологического центра Псковской области Михаил Васильев.

Правда, в процессе археологических работ по определению границ этого памятника выяснилась историческая путаница. «Это не тот памятник, который исследовал Глазов, но тот, который видел Седов и эстонские специалисты. Но главное - мы подтвердили, что это могильник», - сказал археолог.

Итоги раскопок - порядка 40 индивидуальных находок. Среди них - костные останки. «В наш раскоп ни одно погребение не попало. Но попали фрагменты костей. С ними уже поработал антрополог, и он определил, что это останки как минимум трех или четырех человек. А раз не один индивид, трудно предположить что-то другое, нежели могильник», - отметил специалист.

В пользу этого предположения свидетельствует и обнаруженная там керамика, которая может быть остатками тризны или элементом погребения.

Найденные в раскопе вещи позволяют датировать культурный слой периодом до XIII века: бусина из синего стекла, пронизка, бубенчик и фрагмент перстня.

«Кольцо орнаментированное - вполне возможно, что это какой-то вид бронзы, имитирующий серебро. Бронза - довольно условное название. Так обычно называется сплав меди, двух- или трехкомпонентный. Он может быть желтый или даже более белый. Это не серебро, но красиво», - сказал археолог.

Еще одна интересная находка - бронзовый бубенчик. «Это нижняя часть шумящей привески. В Изборском музее такое украшение используется в оформлении археологической экспозиции. Шумящие привески чаще всего носили женщины, это и украшение, и оберег.

Идёт, шумит, злые духи изгоняются от шума. Возможно, наследование старой традиции носить их проявляется в обилии украшений у народа сето. Есть такая поговорка, что сетоскую женщину сначала слышно, а потом уже видно», - напомнил Михаил Васильев.

Другое украшение одежды, обнаруженное в раскопе — пронизка, бронзовая спиралька. «Это элемент, характерный для балтского и финно-угорского костюма. Эсты, балты любили украшать одежду такими спиральками. Внешне они напоминают пружинки от ручки, бывают разного диаметра и используются в разных частях костюма», - пояснил археолог.

В следующем году работа на могильнике деревни Турок в Печорском районе продолжится.

Неизвестная с ножом

Много любопытных находок было обнаружено и на раскопе недалеко от Изборска, на юго-восточном берегу Городищенского озера. «Это та площадка, которая очень хорошо видна, когда выходишь на Труворово городище и оглядываешь всю красоту, которая виднеется на другом берегу озера. В стороне, где березовая роща, находится большой комплекс памятников, который в научной литературе известен, как «комплекс археологических памятников Усть-Смолка». Название он получил от речки Смолка, которая впадает в Городищенское озеро с юга», - рассказала научный сотрудник Археологического центра Псковской области Елена Калинина.

По ее словам, на берегу озера есть древнее селище, на котором встречается керамика от эпохи поздней бронзы и до XV века, и курганный могильник Усть-Смолка, который в последнее десятилетие активно изучал известный псковский археолог Борис Харлашов. Могильник датируется периодом от середины первого тысячелетия нашей эры и до XII века. Но в этом году предметом исследования археологов стал небольшой жальничный могильник, расположенный по соседству и который всегда считался чуть более поздним.

«Жальники — это погребения, которые маркируются на поверхности валунными могильными обкладками овальной или прямоугольной формы. Датируются они обычно века с XIV-го. Наше оказалось чуть более ранним», - пояснила она.

Целью работы было понять, имеются ли захоронения за пределами сохранившихся жальников. «Оказалось следующее: буквально в 40 см от поверхности лежат останки людей. А во время раскопок мы даже находили туристические колышки. В таких местах надо быть очень осторожными», - заметила археолог.

По ее словам, горка, на которой находится жальничный могильник — это поднятие известняковой плиты. Чтобы похоронить человека, в XI веке приходилось не просто копать могилу, но и долбить эту известняковую плиту.

«Мы нашли женское захоронение с не очень богатым инвентарем, но очень эффектное», - сказала Елена Калинина. С останками уже поработал антрополог. «Это была женщина для того времени достаточно преклонного возраста - 45-55 лет. При ней было височное кольцо с бусинами из цветного металла. У ее левого бедра лежал, как часто бывает в женских погребениях XI-XII века, железный ножик с остатками деревянной рукояти, обвитой медной проволокой. Рядышком - маленькая стеклянная пуговица с железным ушком», - отметила археолог.

Елена Калинина считает, что, скорее всего, пуговичка крепила ворот ее рубашки или относилась к поясу. К сожалению, другие детали костюма не сохранились: агрессивная глиняная среда губительна для органики.

По имеющемуся инвентарю погребение можно датировать XI-XII веками, а значит когда происходили похороны этой неизвестной женщины, напротив, за Городищенским озером - на Труворовом городище стоял город.

Вторая часть могильника — зона детского кладбища. «В известняковой скале были выдолблены три маленькие ямки, в которых лежали дети от года до трех лет»,- сообщила она, пояснив, что речь не идет об эпидемии, а лишь о том, что для средних веков характерна высокая детская смертность.

«Эти погребения были безинвентарны, при них не было никаких вещей. Но при этом что важно? Поверхность над этой детской зоной была совершенно ровная. Буквально 2-3 сантиметра поднятия, на поверхности это совершенно не читалась, и понять, что захоронения там есть, можно было, только раскопав их. А если есть эти захоронения, значит, рядом имеются и другие. И эту территорию нужно охранять», - сказала археолог.

По словам Елены Калининой, это место пользуется популярностью у туристов, и «находки» это подтверждают. Помимо артефактов обнаружено большое количество туристического мусора. «Не зря это заповедная зона. Не только природная, но и историческая. Нужно охранять и редкие краснокнижные растения, и тех, кто под ними очень неглубоко лежит», - заметила она.

Подробности об этих и других находках можно узнать в рамках мероприятий, посвященных итогам полевого сезона -2025. В этом году планируются провести две лекции об археологических работах в Пскове и области – 9 и 12 декабря, в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва (Псков, пл. Ленина, 3). Количество мест в зале ограничено, уточняйте информацию в краеведческой библиотеке.

Также в Археологическом центре (Псков, ул. Герцена, 1/1) с 15 по 20 декабря будет работать выставка находок. Ее можно посетить только по предварительной записи в составе сборной группы. Запись в сборные группы, будет вестись в VK-группе «Археологическое общество Псковской области».

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой и Археологического центра Псковской области