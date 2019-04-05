Культура

Посетители псковской библиотеки узнали шокирующие подробности о звериных нравах своих предков

Известный псковский историк, археолог и специалист по раннему средневековью Анатолий Александров прочел в Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной лекцию «Суровый век княгини Ольги».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, его выступление началось с презентации книги Елена Гуревич «Исландские пряди». Это сборник рассказов XIII-XIV веков об исландцах, в том числе об исландцах, которые отправились в далекие диковинные земли и добились успеха на чужбине.

Эти рассказы (так называемые «пряди») недавно были впервые переведены на русский язык. Центральная городская библиотека поспешила приобрести столь ценное в прямом и переносном смысле издание. А историк Анатолий Александров вчера объяснил посетителям библиотеки зачем.

Он напомнил, что история Древней Руси неразрывно связана со скандинавами. И что первые русские правители были выходцами из датской королевской династии. По одной из версий, уточнил Анатолий Александров, отец княгини Ольги был сподвижником Рюрика.

Историк рассказал, что археологи до их пор находят на территории Пскова немало артефактов, которые свидетельствуют, что скандинавы проживали здесь замкнутыми этническими группами вплоть до XII века.

Кроме того, Анатолий Александров обрисовал нравы кривичей того времени и объяснил, в каких условиях княгиня Ольга стала первой на Руси христианкой.

Нравы эти, уточнил Александров, были поистине звериными. В одном из древних источников даже говорится, что Рюрик со своей дружиной не сразу решились откликнуться на приглашение славян, остерегаясь обычаев, которые были присущи нашим предкам.

По его словам, наречие, на котором говорили предки сегодняшних псковичей, отличалось от всех остальных славянских наречий. Скорее всего, это был праславянский язык. Обычаи населяющих эту землю людей были не менее причудливы.

Анатолий Александров, кроме того, объяснил, кем были древляне и почему представление об этом племени как о диком и отсталом в корне неверно.

Лектор рассказал, как советская историческая наука пыталась реконструировать описанный в летописях фокус с воробьями и голубями, которых Ольга запустила к древлянам, подвязав к каждой птице подожжённый трут. И почему у советских историков ничего не получилось.

По его мнению, сама Ольга не могла совершать те злодеяния, которые ей приписывают. Ведь это была редчайшего ума женщина и, скорее всего, великая провидица. Но она не в состоянии была противостоять своему окружению, состоящему из людей, из которых события того времени выпестовали безжалостных убийц.

Анатолий Александров объяснил, какие великие битвы предшествовали Ледовому побоищу, чем южное язычество славян отличалось от северного, почему древнеславянские идолы «носили» шапки и в чем загадка древних новгородцев, у которых не было ни могильников и которые, судя по всему, вообще не знали обряда погребения, а избавлялись от своих стариков варварским способом.