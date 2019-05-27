Культура

Псковская писательница Ольга Шерстобитова выпустила первую часть дилогии «Мой темный принц. Мое темное счастье»

В печатном виде вышла первая часть дилогии «Мой темный принц. Мое темное счастье» псковской писательницы Ольги Шерстобитовой. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказала сама писательница.



Фото из архива писательницы

«Это первая книга дилогии, вторая как раз выйдет в июне. И еще - это мой первый опыт в жанре романтического фэнтези, и особенно приятно, что эта история выйдет на бумаге. Писался он по вдохновению, месяца за два, на одних эмоциях. Для меня это время связано с приятными воспоминаниями, когда ты только-только открываешь для себя путь писателя, пишешь, не оглядываясь на каноны, не сковывая себя рамками», - поделилась она.

Ольга Шерстобитова отмечает, что в «Моем темном принце» есть драматизм, который не свойственен ее произведениям, а в его истории поднимается тема свободы и выбора.

«Хотя главная линия, конечно, романтическая. Герои - русалка Ариадна и темный маг, которым в силу обстоятельств не суждено быть вместе. Их разделяют и тайны прошлого, и социальное положение, и зов Серебряного города. Тем интереснее было выстраивать сюжет, выписывать отношения между героями», - добавила она.

Любопытно, что раньше романы дилогии носили название «Почем нынче русалки» и «Русалочья заводь», о чем автор честно предупреждает своих поклонников. На данный момент, дилогия переписана практически заново, обновлена и дополнена.

Тираж новинки – 3000 экземпляров. В конце мая он поступит в сеть магазинов «Книжица».