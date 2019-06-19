Культура

Вторая часть мультимедийного фестиваля «Цвет белой стены» состоится сегодня в Пскове

В Пскове стартовал 6-й Международный мультимедийный фестиваль фототворчества «Цвет белой стены». Мероприятие включено в программу 39-х Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, местом проведения стало пространство рядом с палатами Подзноева.

В первый день фестиваля, 28 июня, были показаны работы 28 фотографов из России, Германии, Франции, Польши, Голландии, Эстонии, Латвии и Швеции - стран-участниц Ганзейского союза. Все они являются победителями конкурса «Hansa artworks в Пскове: традиции и современность».

Помощь в создании атмосферы оказал джазовый коллектив под руководством Аркадия Галковского. К моменту окончания музыкальной программы на площадке фестиваля собрались несколько сотен зрителей.

Каждую подборку фотографий сопровождала музыка. На снимках были отображены разные концептуальные идеи. Например, псковский фотограф Андрей Кокшаров представил подборку фотографий на духовную тематику, а Катерина Кочкина - фотографии Пскова, как любимой малой Родины. Россию на конкурсе также представляли Белоозерск и Великий Новгород.

Вторая часть мультимедийного фестиваля «Цвет белой стены» также пройдет на территории палат Подзноева сегодня, 29 июня. Начнется мероприятие в 22:00, а завершится ориентировочно в полночь.

Отметим, что впервые фестиваль «Цвет белой стены» прошел в 2014 году. С каждым разом популярность мероприятия растет. Участниками фестиваля в 2019 году стали более 50 фотографов. Главной отличительной особенностью праздника стало совмещение фотографий с другими видами искусства, например, с музыкой. Международный статус позволяет укрепить культурные связи между народами, а также наладить взаимодействие среди художников.

Фото Андрея Кокшарова